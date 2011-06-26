هشدار انقلابیون یمن به عربستان/ ریاض موضعش را مشخص کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، ائتلاف جوانان انقلابی یمن با صدور بیانیه ای ضمن درخواست از عربستان سعودی برای تشریح وضعیت جسمانی "عبدالله صالح" ریاض را به ادامه توطئه علیه انقلاب خود متهم کردند.

در این بیانیه آمده است: ما باید از سرنوشت عبدالله صالح و افراد دیگری که همراه وی زخمی شده اند مطلع شویم به ویژه که عربستان تا کنون موضع مشخصی دراین باره اتخاذ نکرده است.

بیانیه فوق تصریح کرد: موضع نگرفتن ریاض در قبال وضع جسمانی عبدالله صالح این یقین را برای انقلابیون به وجود می آورد که توطئه ها پایان نیافته است. ما از عربستان می خواهیم به سرعت درباره وضعیت جسمانی صالح توضیح دهد.

در این بیانیه ذکر شده است: حادثه حمله به عبدالله صالح و مقامات رژیمش کودتایی خونین به منظور مقابله با انقلاب مسالمت آمیز مردمی و رهایی از آن بود. در واقع این اقدام یک تلاش ضد انقلابی بود.عربستان مسئول جان عبدالله صالح و همراهانش است.

شایان ذکر است که اخبار منتشر شده درباره اوضاع جسمانی عبدالله صالح و همراهانش ضد و نقیض است زیرا از سویی گفته شده بود که وی به زودی به یمن باز می گردد اما از جانب دیگر به ضرورت مداوای طولانی وی اشاره شده است.