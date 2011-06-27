نقد آثار مختلف دربردارنده نکات آموزشی است

دکتر سوزان هاگ استاد فلسفه و حقوق دانشگاه میامی آمریکا در مورد ضوابط و معیارهای انتخاب یک اثر برای بررسی و نقد به خبرنگار مهر گفت: به ندرت انتخابگر کتابی برای نقد و بررسی هستم.
وی تصریح کرد: البته گاهی تصمیم می گیرم که اثری را نقد و بررسی کنم. شیوه و روش معمول من این است که برای نقد و بررسی هر کتابی پاسخ مثبت می دهم.
مؤلف "فلسفه منطق" در ادامه تأکید کرد: علت این است که اگر کتاب و اثری کم ارزش باشد، صاحب اثر با نقد منصفانه به ایرادات خود پی می برد و اگر کتابی دارای ارزش است نکات ارزنده و مثبت آن مورد توجه بیشتر قرار می گیرد که در این صورت نیز نوعی آگاهی بخشی در مورد یک اثر خوب صورت می گیرد.
وی یادآور شد: به عبارت دیگر در هر دو صورت، مباحث مربوط به روش شناسی و شیوه و روش تحقیق و استفاده از منابع موثق و متقن به مخاطب و دانشجویان آموزش داده می شود.
این استاد منطق تصریح کرد: این شیوه ممکن است توسط برخی افراد عجیب به نظر برسد. چرا که بطور معمول افراد دست به نقد و بررسی کتابهایی می زنند که به لحاظ علمی آنرا در درجه بالایی بیابند.
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