به گزارش خبرگزاری مهر، از میان تمام نظریات نوین روان‌شناسی، رویکرد مثبت‌گرایی در چند دهه اخیر بازتاب و اثرات فراوانی داشته که باعث توجه هرچه بیشتر به آن شده است. این دیدگاه بر توانمندی‌ها و داشته‌های فرد تأکید می‌کند و معتقد است هدف روان‌شناسی باید ارتقای سطح زندگی فرد و بالفعل کردن استعدادهای نهفته وی باشد.

از این رو روان‌شناسی مثبت‌گرا به موضوعات مثبت زندگی بشر نظیر شادکامی، خلاقیت، هوش هیجانی، خردمندی، خود آگاهی، بهزیستی، خوش بینی و... می‌پردازد و سعی می‌کند با نگاهی علمی و عملی حضور این مؤلفه‌های مثبت را در زندگی بشر هموار‌تر سازد.

از همین روی مؤسسه شهر کتاب با هدف تقویت بنیان‌ها و گسترش ارتباط مؤثر میان تمامی اعضای خانواده‌ها اقدام به برگزاری برنامه مشاوره با حضور دکتر محمود گلزاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مدیر مسئول ماهنامه سپیده دانایی و مدیر انتشارات رشد کرده است.

اولین نشست از این مجموعه نشستها با عنوان "کودک خوشبین با رویکرد مثبت‌گرایی" و با سخنرانی دکتر گلزاری و طرح سؤالات و مسائل حاضرین در جلسه، روز سه‌شنبه، هفتم تیر ساعت 18در محل فروشگاه شهر کتاب مرکزی واقع در خیابان شریعتی، بالا‌تر از مطهری، نبش کوچه کلاته برگزار می‌شود.