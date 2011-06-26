مهلت ارسال آثار به جشنواره تئاتر خراسان رضوی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کمال علوی با بیان اینکه اعلام نتایج بازخوانی نمایشنامه ها مرداد ماه خواهد بود، اظهار داشت: بازبینی آثار از ۲۰ مهرماه آغاز و نیمه دوم مهرماه جشنواره برگزار خواهد شد.

علوی اذعان داشت: هیئت داوران جشنواره براساس کیفیت آثار حداکثر دو نمایش را برای حضور در جشنواره تئاتر مناطق کشور به اداره کل هنرهای نمایشی معرفی می کنند.

وی یادآور شد: آثار نمایشی با موضوعات فرهنگ رضوی، بومی، ملی، ارزش های اسلامی و دفاع مقدس، در اولویت قرار خواهد گرفت و بدیع بودن و ارائه خلاقانه اثر، برای هیئت های بازخوانی، بازبینی و داوری تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی اداره کل فرهنگ اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: این اداره کل با همکاری اداره هنرهای نمایشی کشور و انجمن هنرهای نمایشی استان برگزاری جشنواره تئاتر استان در سال ۱۳۹۰ را با چشم انداز ارتقاء و اعتلای سطح کیفی هنر نمایش و ترویج اجراهای عمومی و مستمر تئاتر در سراسر استان برگزار می کند.