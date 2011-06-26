ویلاهای شخصی در آزادشهر ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت شاکری عصر یکشنبه در ستاد تسهلات سفرهای شهرستان افزود: این اداره آمادگی دارد ضمن شناسایی و ثبت این خانه‌ها با شناسنامه کاری مشخص و کنترل‌شده نسبت به اسکان مسافران اقدام کنند‌.

عباس دهنوی فرماندار آزادشهر نیز گفت :شهرستان آزادشهر در ایام نوروز و در بخش گردشگری و میزبانی از مسافران و ارائه تسهیلات سفر جایگاه دوم استان را کسب کرده و این مطلب مسئولیت ما را دو چندان می‌کند‌.

وی تصریح کرد: تلاش و همکاری ادارات و نهادهای مختلف به خصوصص فرمانداری و بخشداری‌ها، شهرداری، مدیریت آموزش و پرورش، اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، هلال احمر، نیروی انتظامی، شبکه بهداشت، تولیت امامزادگان آقاامام و اداره تبلیغات اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باعث شد ما در ارائه خدمات به مسافران نوروزی بازدهی خوبی داشته باشیم و مقام دوم استان را به دست بیاوریم .

فرماندار شهرستان آزادشهر گفت: با توجه به مطرح شدن شهرستان به عنوان یک شهر مهمان‌نواز با قابلیت‌های ذیارتی و سیاحتی منحصر به فرد باید تلاش ما به گونه‌ای باشد که خدمات‌رسانی مطلوب‌تری به مسافران ارائه شود.

دهنوی افزود: باید تلاش کنیم جایگاه اول خدمات‌رسانی به مسافران در بحث گردشگری و ارائه تسهیلات به این شهرستان برسد.

وی نقش مردم، به ویژه بازاریان را در برخورد با مسافران حساس خواند و گفت: در این زمینه همچون سال‌های گذشته باید اطلاع‌رسانی شود و بربازار مدیریت شود تا خدای ناکرده شاهد کم‌فروشی و گران‌فروشی نباشیم.

فرماندار شهرستان آزادشهر گفت: باید کیفیت محصولات ارائه شده مطلوب و بهداشتی باشد تا خطر مسمومیت‌های غذائی مسافران را تهدید نکند.