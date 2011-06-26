محلات اردبیل بیشترین مساجد شهرهای کشور را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، خیراله عزیزی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هیئت امنا مساجد اردبیل اظهار داشت: در مقابل محلات این شهر دارای کمترین حسینیه نسبت به سایر مناطق کشور بوده که این موضوع به ریشه و باور مردم در نوع نگرش به مسائل دینی مرتبط می شود.

وی به اهمیت وجود مساجد به عنوان پایگاههای دینی و فرهنگی در نقاط مختلف شهری افزود: عقیده و افکار مردم شهر اردبیل در ساخت مساجد نسبت به سایر مناطق کشور متفاوت است.

مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی استان با اشاره به پیشینه مذهبی و تاریخی این استان اضافه کرد: اردبیل از دیر باز به شهر حسینی مشهور بوده و مردم این شهر بر این باورند که معنویات باید در مساجد بازگو و تبیین شوند و مسائل دینی را باید از زبان روحانی و در مساجد جستجو کرد.

وی ابراز داشت: به عقیده مردم اردبیل با بودن مساجد نیازی به فرهنگسرا نیست و مسجد خود به خود محل تربیت بوده، بطوریکه انسانهایی که به درجات الهی رسیده اند، تربیت شدگان در مسجد هستند و مسجد محل آموزش کلام خدا و برای آبادانی روح انسانی ساخته می شود.

ساخت مسجد در شهرکهای جدید التاسیس اردبیل ضروری است

عزیزی خواستار احداث مساجد در شهرکهای جدید التاسیس اردبیل شد و تصریح کرد: آنچه که با گسترش وسعت شهر اردبیل متولیان فرهنگی را به چالش می کشد، عدم احداث مساجد در شهرکهای جدید الاحداث این شهرستان است.

وی با بیان اینکه تحقق این مهم نیازمند توجه و همت مسؤلان در توسعه بافت شهری است، یادآور شد: هم اکنون بعضی از شهرکهای جدیدالاحداث با وجود اینکه جمعیتی بیش از جمعیت تعدادی از شهرهای تابعه دارند، اما فاقد مسجد هستند که این پذیرفتنی نیست.

این مسئول شهرکهای کارشناسان فاز دو و سه، مخابرات، کوثر، نیستان، دادگستری، نادری و... را از جمله این شهرکها برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری ساکنین آن، جذب اعتبارات و تلاش و پشتیبانی مسئولان شاهد ساخت مسجد در آن شهرکها باشیم.

وی در پایان تعداد مساجد اردبیل را 221 مورد عنوان کرد و متذکر شد: اکثریت این مساجد در محلات قدیمی و محلات سیزده گانه اردبیل قرار دارد که علیرغم بالا بودن شاخصه بالای مساجد توسعه ناموزون دارد.