اقدامات رژیم صهیونیستی ناشی از نگرانی و ترس فزاینده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز یکشنبه در دیدار وزیر خارجه لبنان و هیئت همراه با وی، مقاومت اسلامی لبنان را عامل فخر همه امت اسلامی دانست و افزود: ایستادگی و مقامت مردم لبنان در مقابل زیاده طلبی های جهانی و رژیم صهیونیستی این کشور الگویی برای ملت های مبارز قرار داده است.

وی اظهار اطمینان کرد در نتیجه تحولات کنونی منطقه جایگاه مقاومت اسلامی لبنان روز به روز قوی تر خواهد شد.

لاریجانی در ادامه انقلاب های کنونی در منطقه را حرکتی رو به جلو و به نفع جهان اسلام دانست و گفت: این تحولات رژیم صهیونیستی در شرایط سخت و دشواری قرار داده است و اقدامات این رژیم ناشی از نگرانی و ترس فزاینده است.

وی رفتارهای رژیم اشغالگر قدس در داخل و خارج را مضحکه آمیز و شوی سیاسی دانست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از آغاز بکار دولت جدید لبنان گفت: تشکیل دولت جدید در لبنان علیرغم سنگ اندازی ها و شیطنت های قدرت های جهانی توفیق بزرگی برای گروه های سیاسی لبنان بود و این کشور را از مرحله حساس و دشواری عبور داد.

لاریجانی در ادامه بر آمادگی دولت و ملت ایران برای حمایت و پشتیبانی همه جانبه از مردم لبنان در مقابله با شرایط دشوار تاکید کرد و افزود: باید از فرصت ها و زمینه های فراوان موجود برای تقویت همکاری های پارلمانی و اقتصادی دو کشور بهره برد.

عدنان منصور وزیر خارجه لبنان نیز در این دیدار ارتباطات ایران و لبنان را تاریخی و برخواسته از علائق فرهنگی - مذهبی، فکری ریشه دار دانست و گفت: در دهه های اخیر همکاری های دو کشور در عرصه های مختلف وارد فصل نوینی شده است.

وی موضع ایران را در مقابل تحولات منطقه به ویژه منازعه خاورمیانه، اشغال جنوب لبنان و عراق افتخار آمیز دانست و افزود: دولت جدید لبنان تمام تلاش خود را برای اجرای توافقات فی ما بین در تمام زمینه ها بکار خواهد بست.

وزیر خارجه لبنان با اشاره به تلاش قدرت های جهانی برای سوء استفاده از دادگاه مرحوم حریری و ایجاد مناقشه در داخل لبنان گفت: دولت لبنان که با خواست و اراده مردم شکل گرفته اجازه نخواهد داد وحدت و همبستگی ملی لبنان خدشه دار شود.