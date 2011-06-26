واکنش تهران به تحریم سه مقام ایرانی از سوی اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست بـا تـأکید بـر عدم مداخله کشورمـان در امـور داخلی سوریه افزود: ادعای بی اساس اتحادیه اروپایی در ارتباط دادن حوادث سوریه با سپاه پاسداران ، نشاندهنده تلاش اتحادیه برای فضاسازی هدفمند علیه جمهوری اسلامی ایران و تحریف واقعیات است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از رفتار دوگانه غرب و به کارگیری استانداردهای دوگانه توسط اتحادیه اروپایی، بر ضرورت بازنگری در مواضع این مجموعه در قبال کشتار مردم غیر نظامی و جنایات انجام شده در لیبی توسط ناتو و نیز بی تفاوتی آنها نسبت به حضور نیروهای خارجی در بحرین و سرکوب غیر انسانی تظاهرات مسالمت آمیز مردم این کشور در جهت خواسته های مشروع آنها تأکید کرد.

وی همچنین یادآور شد: ارزشهای انسانی و مطالبات مردمی نباید بعنوان ابزار سیاسی توسط این کشورها مورد سوء استفاده قرار گیرد.

