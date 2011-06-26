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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

مهمانپرست اعلام کرد:

واکنش تهران به تحریم سه مقام ایرانی از سوی اتحادیه اروپا

واکنش تهران به تحریم سه مقام ایرانی از سوی اتحادیه اروپا

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به تحریم سه تن از مقامات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حوادث سوریه گفت: دولت و مردم سوریه از بلوغ سیاسی و اجتماعی کافی برای حل مشکلات داخلی خود برخوردار هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست بـا تـأکید بـر عدم مداخله کشورمـان در امـور داخلی سوریه افزود: ادعای بی اساس اتحادیه اروپایی در ارتباط دادن حوادث سوریه با سپاه پاسداران ، نشاندهنده تلاش اتحادیه برای فضاسازی هدفمند علیه جمهوری اسلامی ایران و تحریف واقعیات است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از رفتار دوگانه غرب و به کارگیری استانداردهای دوگانه توسط اتحادیه اروپایی، بر ضرورت بازنگری در مواضع این مجموعه در قبال کشتار مردم غیر نظامی و جنایات انجام شده در لیبی توسط ناتو و نیز بی تفاوتی آنها نسبت به حضور نیروهای خارجی در بحرین و سرکوب غیر انسانی تظاهرات مسالمت آمیز مردم این کشور در جهت خواسته های مشروع آنها تأکید کرد.

وی همچنین یادآور شد: ارزشهای انسانی و مطالبات مردمی نباید بعنوان ابزار سیاسی توسط این کشورها مورد سوء استفاده قرار گیرد.
 

کد مطلب 1344947

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