شهید منصوری قرچک با پیروزی آغاز کرد/ فردا دیدار با نماینده لبنان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال شهید منصوری قرچک، نماینده کشورمان در دومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا نخستین دیدار خود در چارچوب مرحله گروهی این رقابت‌ها را برابر "اردوس" ازبکستان برگزار کرد. این دیدار که از ساعت 15:30 امروز یکشنبه در سالن ورزشگاه اختصاصی الریان برگزار شد، در پایان به برتری 4 بر 2 تیم شهید منصوری ایران انجامید.

برای تیم شهید منصوری در این بازی محمد اسماعیل وطنخواه، محمد کشاورز، مرتضی عظیمایی و مسعود دانشور موفق به گلزنی شدند و گل‌های تیم اردوس ازبکستان نیز توسط "کنستانتین سرویداف" و "جلال الدین شریف‌اف" به ثمر رسید.

با این پیروزی تیم شهید منصوری سه امتیازی شد و جایگاه نخست گروه B مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا را تا پیش از برگزاری دیدار امروز تیم‌های جی اچ بانک تایلند و الصداق لبنان به دست آورد.

- این مسابقات امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

یکشنبه - 5/4/1390

* جی اچ بانک تایلند - الصداق لبنان، ساعت 18، سالن ورزشگاه الریان (گروه B)

* الریان قطر - الکرخه عراق، ساعت 20:30، سالن ورزشگاه الریان (گروه A)

تیم فوتسال شهید منصوری قرچک فردا دوشنبه در دومین دیدار خود در چارچوب مرحله گروهی مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا به مصاف تیم الصداق لبنان می رود.