  1. دین و اندیشه
  2. سایر
۸ آذر ۱۳۸۳، ۱۶:۴۳

نشست پارادايم تعليم و تربيت در عصر اطلاعات و ارتباطات برگزار مي شود

در ادامه سلسله نشستهاي علمي و تخصصي پژوهشكده فرهنگ و انديشه ديني دانشگاه تربيت مدرس ، نشست پارادايم تعليم و تربيت در عصر اطلاعات و ارتباطات برگزار مي شود.

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پژوهشكده فرهنگ و انديشه ديني، نشست جستاري درباره پارادايم تعليم و تربيت در عصر اطلاعات و ارتباطات با حضور دكتر محمود مهرمحمدي، عضو هيئت علمي گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس،  روز سه شنبه 10 آذر ماه ساعت 10 تا 12 در دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، طبقه سوم سالن دفاع برگزار مي شود.
کد خبر 134495

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها