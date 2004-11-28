در ادامه سلسله نشستهاي علمي و تخصصي پژوهشكده فرهنگ و انديشه ديني دانشگاه تربيت مدرس ، نشست پارادايم تعليم و تربيت در عصر اطلاعات و ارتباطات برگزار مي شود.

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پژوهشكده فرهنگ و انديشه ديني، نشست جستاري درباره پارادايم تعليم و تربيت در عصر اطلاعات و ارتباطات با حضور دكتر محمود مهرمحمدي، عضو هيئت علمي گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس، روز سه شنبه 10 آذر ماه ساعت 10 تا 12 در دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، طبقه سوم سالن دفاع برگزار مي شود.