در ادامه سلسله نشستهاي علمي و تخصصي پژوهشكده فرهنگ و انديشه ديني دانشگاه تربيت مدرس ، نشست پارادايم تعليم و تربيت در عصر اطلاعات و ارتباطات برگزار مي شود.
به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پژوهشكده فرهنگ و انديشه ديني، نشست جستاري درباره پارادايم تعليم و تربيت در عصر اطلاعات و ارتباطات با حضور دكتر محمود مهرمحمدي، عضو هيئت علمي گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس، روز سه شنبه 10 آذر ماه ساعت 10 تا 12 در دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، طبقه سوم سالن دفاع برگزار مي شود.
کد خبر 134495
