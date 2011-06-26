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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۲

غیاثوند:

آب شرب روستاهای استان قزوین در حد عالی است

آب شرب روستاهای استان قزوین در حد عالی است

قزوین- خبرگزاری مهر: کارشناس آب و فاضلاب روستایی استان قزوین گفت: در بررسی های آزمایشگاهی کنترل کیفی خوشبختانه کیفیت آب شرب روستایی استان با کسب 90 درصد شاخص ها در حد عالی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین کارگاه آموزشی آشنایی خبرنگاران با مفاهیم صنعت آب و فاضلاب شهری و روستایی که ظهر یکشنبه با حضور مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مدیران عامل شرکتهای آبفا و آبفار و خبرنگاران در سالن سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین برگزار شد سیما غیاثوند گفت: با استقرار سه آزمایشگاه ثابت در قزوین، تاکستان و بوئین زهرا و راه اندازی یک واحد آزمایشگاهی سیار جدید نسبت به کترل مستمر کیفیت آب شرب روستایی استان اقدام شده است تا سلامت آب شرب مصرفی مردم تضمین شود.
 
این کارشناس فنی و مهندسی شرکت آبفار استان تصریح کرد: متاسفانه عدم رعایت حریم منابع آب، دپو کردن فضولات حیوانی در اطراف منابع آبی، ایجاد شهرکهای صنعتی بدون برنامه ریزی و نبود زیرساختهای سیستم فاضلاب مشکلات زیادی را در استان ایجاد کرده که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
 
غیاثوند حفر چاههای غیرمجاز و برداشت بی رویه را موجب گسترش بیابانی شدن دشت و فرونشست زمین در برخی مناطق مانند دشت بوئین زهرا دانست.
 
ابوالفضل سلطان شاهی دیگر کارشناس شرکت آبفار استان قزوین هم در این کارگاه آموزشی گفت: پراکندگی تاسیسات آب و فاضلاب، ساخت و سازهای بی رویه روستایی در محدوده های خارج از طرح هادی، افت آبهای زیرزمینی، عدم رعایت الگوی مصرف مهمترین مشکلات بخش آب و فاضلاب روستایی است.
 
یزدانفر، نورمحمدی و اقدمی از دیگر کارشناسان این کارگاه آموزشی بودند که در خصوص مسائل فنی و مهندسی صنعت آب و فاضلاب مطالبی بیان کردند.
کد مطلب 1344952

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