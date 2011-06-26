آب شرب روستاهای استان قزوین در حد عالی است

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین کارگاه آموزشی آشنایی خبرنگاران با مفاهیم صنعت آب و فاضلاب شهری و روستایی که ظهر یکشنبه با حضور مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مدیران عامل شرکتهای آبفا و آبفار و خبرنگاران در سالن سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین برگزار شد سیما غیاثوند گفت: با استقرار سه آزمایشگاه ثابت در قزوین، تاکستان و بوئین زهرا و راه اندازی یک واحد آزمایشگاهی سیار جدید نسبت به کترل مستمر کیفیت آب شرب روستایی استان اقدام شده است تا سلامت آب شرب مصرفی مردم تضمین شود.

این کارشناس فنی و مهندسی شرکت آبفار استان تصریح کرد: متاسفانه عدم رعایت حریم منابع آب، دپو کردن فضولات حیوانی در اطراف منابع آبی، ایجاد شهرکهای صنعتی بدون برنامه ریزی و نبود زیرساختهای سیستم فاضلاب مشکلات زیادی را در استان ایجاد کرده که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

غیاثوند حفر چاههای غیرمجاز و برداشت بی رویه را موجب گسترش بیابانی شدن دشت و فرونشست زمین در برخی مناطق مانند دشت بوئین زهرا دانست.

ابوالفضل سلطان شاهی دیگر کارشناس شرکت آبفار استان قزوین هم در این کارگاه آموزشی گفت: پراکندگی تاسیسات آب و فاضلاب، ساخت و سازهای بی رویه روستایی در محدوده های خارج از طرح هادی، افت آبهای زیرزمینی، عدم رعایت الگوی مصرف مهمترین مشکلات بخش آب و فاضلاب روستایی است.

یزدانفر، نورمحمدی و اقدمی از دیگر کارشناسان این کارگاه آموزشی بودند که در خصوص مسائل فنی و مهندسی صنعت آب و فاضلاب مطالبی بیان کردند.