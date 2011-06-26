به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان در حالی از 10 روز گذشته زیر نظر احمد سنجری آغاز شده که قرار است پس از بازگشت اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس به ایران از ماموریت خارج از کشور، نام مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این باشگاه که پس از تدوین اساسنامه باشگاه مشخص شده است را بصورت رسمی اعلام کند.

در شرایط فعلی سعدمحمدی اختیار کامل باشگاه را به عبدالرضا برهانی‌نژاد سپرده و این مدیر در مورد جذب بازیکنان و پیشبرد برنامه‌های تیم مس سرچشمه اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

در این زمینه طبق رایزنی‌های صورت گرفته از سوی برهانی‌نژاد، نام باشگاه فرهنگی ورزشی مس سرچشمه کرمان به شرکت فرهنگی ورزشی صنایع مس سرچشمه تغییر یافت تا این تیم برای حضور در لیگ برتر مشکلی نداشته باشد.

از سوی دیگر امروز مجتبی ترشیز بازیکن فصل گذشته تیم تراکتورسازی تبریز و "زوران کوکوچ" مهاجم تیم ملی بوسنی با عقد قرارداد رسمی به تیم فوتبال مس سرچشمه پیوستند.