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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۰

10 جزء قرآن در زندان شهرکرد مشبک شد

10 جزء قرآن در زندان شهرکرد مشبک شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای استان چهارمحال و بختیاری گفت: 10جزء قرآن کریم در زندان شهرکرد توسط زندانیان مشبک شد.

علی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوره های هنری مختلفی برای زندانیها برگزار می شود که کار ارزشمندی است که در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه 10جزء قرآن را زندانیها زندان شهرکرد مشبک کرده اند، بیان داشت: تا پایان سال کل قرآن مشبک می شود.
 
مدیر کل زندانهای استان چهارمحال و بختیاری با بیان این که زندانیها و بزهکاران کانون اصلاح و تربیت در حال حفظ کردن قرآن کریم هستند، افزود: همه زندانیها یک جزء قرآن را حفظ کرده اند و این روند ادامه دارد.
  
نظری با بیان اینکه آموزش مسائل فرهنگی و عقیدتی با حضور  دو هزار و200 نفر برگزار شد، عنوان کرد: درسهای قرآنی در تمام سطوح روخوانی، روان خوانی، تفهیم مفاهیم برای زندانیها برگزار می شود.
 
کد مطلب 1344967

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