برخورد محیط زیست فارس با افرادی که کاه و کلش را آتش می زنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی با اشاره به فرا رسیدن فصل گرما و افزایش دما در استان، آتش زدن کاه و کلش و پسمانده های برداشت غلات را در این روزها امری غیر بهداشتی و غیر زیست محیطی دانست و اظهار داشت: متاسفانه گسترش روند آتش زدن کاه و کلش باقیمانده محصولات کشاورزی در بین زارعین از روی آگاهی یا بدون آگاهی از عواقب آن و تنها به منظور افزایش بهره وری مضرات جبران ناپذیری به محیط زیست، سلامت شهروندان و سلامت خاک وارد می کند.

وی در این باره افزود: این اقدام غیر بهداشتی علاوه بر تشدید آلودگی هوا منجر به از بین بردن عناصر زنده خاک نیز می شود که در نتیجه موجب وارد شدن ضرر و زیان به خاک و آب خواهد شد.

مدیر کل محیط زیست استان فارس اظهار داشت: در حال حاضر هماهنگی لازم با فرمانداریها، دستگاههای ذیربط مانند جهاد کشاورزی و محیط زیست شهرستانهای استان فارس به عمل آمده و از این اقدام غیر زیست محیطی به شدت جلوگیری می کنیم و انتظار می رود کشاورزان و به خصوص ساکنین مناطق مورد نظر از هر گونه آتش زدن کاه و کلش خودداری کرده تا موجبات برخورد قانونی با عوامل این اقدام فراهم نشود و در حال حاضر با مقامات استانی نیز هماهنگی لازم به عمل آمده تا با کسانی که مبادرت به این کار می کنند برخورد و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

کارنامی در ادامه از زارعین و کشاورزان درخواست کرد تا با به کارگیری تجهیزات و امکانات مناسب مانند تراکتور نسبت به زیر و رو کردن خاک و فرو بردن لاشه کاه و کلشها به زمین در جهت افزایش بهره وری آن اقدام کنند.

وی همچنین گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل برداشت گندم و جو کشاورزان بهتر است به منظور تامین علوفه دام، کاه و کلش باقیمانده را برای استفاده دامها جمع آوری و بسته بندی کنند و پس از چرای دام به منظور حفظ رطوبت و خاک اقدام به شخم کنند و از آتش زدن کاه و کلش باقیمانده در سطح خاک جدا خودداری کنند زیرا باعث کاهش مواد آلی و از بین رفتن موجودات ذره بینی مفید خاک و آلودگی هوا می شود.

مدیر کل محیط زیست استان فارس تاکید کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست فارس با افرادی که اقدام به آتش زدن کاه و کلش می کنند برخورد قانونی خواهد کرد و در این زمینه پرونده تخلف تشکیل و مجرمین به مراجع قضایی معرفی می شوند.

آلودگی هوا ناشی از آتش زدن کاه و کلش باعث تشدید مشکلات تنفسی، تندی ضربان قلب، فشار مراکز خون ساز بدن به ویژه سلولهای مغز استخوان، تخریب زود رس گلبولهای قرمز به خاطر ترکیبات آلاینده اکسید کننده شده و همچنین عامل بروز سرطان ریه و تشدید بیماریهای عفونی دستگاه تنفسی می شود.