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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۷

دو زلزله پی در پی بهاباد را لرزاند

دو زلزله پی در پی بهاباد را لرزاند

یزد - خبرگزاری مهر: دو زلزله پی در پی مناطقی از شهرستان بهاباد را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین زلزله در ساعت 15 و 15 دقیقه یکشنبه به قدرت چهار ریشتر مرکز شهرستان بهاباد را لرزاند.

این زلزله در عمق پنج کیلومتری زمین و در عرض جغرافیایی 55.73 و عرض 31.99 رخ داده است.

زلزله دیگری نیز به فاصله پنج دقیقه از زلزله اول در ساعت 15 و 20 دقیقه رخ داد.

این زلزله 3.1 ریشتر قدرت داشت و در عمق پنج کیلومتری زمین رخ داده است.

این زلزله در طول جغرافیایی 55.74 و عرض جغرافیایی 32.01 رخ داده است.

فرماندار بهاباد در مورد خسارات احتمالی این زلزله گفت: بروز زلزله در منطقه بهاباد به امری طبیعی تبدیل شده و تقریبا هر روز شاهد زلزله‌ های کوچک و بزرگ در این منطقه هستیم.

احمد قاسمی اظهار داشت: خوشبختانه خسارتی از زلزله های امروز به مناطق مسکونی وارد نشده است.

وی با بیان اینکه برخی از مناطق بهاباد را بافتهای قدیمی و فرسوده تشکیل می دهند، افزود: با توجه به زلزله خیز بودن منطقه لازم است ساکنان این مناطق نسبت به مقاوم سازی منازل خود اقدام کنند.

کد مطلب 1344971

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