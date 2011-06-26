19 فیلم انیمشن به بخش نهایی جشنواره "میلاد سرخ" راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شرفی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی با اعضاء دبیرخانه این جشنواره در اردبیل اظهار داشت: این تعداد پس از بازبینی 80 فیلم انیمیشن ارسالی به دبیرخانه جشنواره توسط هیئت داوران به منظور نمایش در بخش مسابقه انتخاب شد.

به گفته وی آسمانی بر زمین، باران رحمت، برجای مانده، بوی خوش مدینه، پرواز را به خاطر بسپار، پروازهای نینوا 3 ، تکیه بر باد، تنها تا ستاره ها،حبیب ابن مظاهر، حرف حق، دروازه های نیکی، رنگ تردید، سرزمین نینوا، عصر عاشورا، عطر عاشقی، عطش، علمدار کربلا، قصه های غزاله ، هوهوخان مهربان و زیارت فیلمهای راهیافته به بخش نهایی انیمیشن این جشنواره است.

دبیر نخستین جشنواره "میلاد سرخ" اردبیل اضافه کرد: داوری این بخش را نیز امیرمحمد دهستانی، ‌روانبخش صادقی و حسین نیرومند بر عهده داشتند.

وی همچنین با بیان اینکه برای این جشنواره 800 اثر از سطح کشور ارسال شده بود، افزود : براساس آراء هیئت داوران از این تعداد در نهایت 144 فیلم به چهار بخش مسابقه جشنواره راه یافتند که شامل 12 فیلم سینمایی ویدیوئی، 57 فیلم مستند، 56 فیلم کوتاه داستانی و 19 فیلم انیمیشن است.

شرفی استقبال از این جشنواره را با توجه به جمع آوری بیش از 800 اثر از 64 شهر کشور بسیار چشمگیر خواند و ابراز داشت: فیلمهای انتخاب شده برای بخش مسابقه از 29 شهر ایران انتخاب شده اند.

وی یادآور شد: از مجموع 144 فیلم راه یافته به بخش نهایی، تهران با 68 فیلم، اردبیل با 13 فیلم، تبریز، اصفهان و قم با هفت فیلم، کرمان و ساری با چهار فیلم، کرج، رشت، هشتپر، اراک و نیشابور با سه فیلم، کاشان، مشهد، اهواز، همدان و پارس‌آباد با دو فیلم، نمین، بوشهر، دشتستان، برازجان، زنجان، قزوین، گرگان، انزلی، خرم‌آباد، بهشهر، بندرعباس و یزد با یک فیلم بیشترین و کمترین آمار را به خود اختصاص داده اند.

نخستین جشنواره سراسری "میلاد سرخ" 12 تا 15 تیرماه جاری همزمان با اعیاد نیمه شعبان در اردبیل برگزار خواهد شد.