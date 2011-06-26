شهردار شهرکرد از سمت خود استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر نوریان بعد از ظهر یکشنبه در نشستی با اصحاب رسانه استان چهار محال و بختیاری اظهار داشت: امروز در جلسه شورای شهر شهرکرد استعفای خود اعلام می کنم.

وی با اشاره به اینکه 18 ماه قبل 12 محور اساسی را در شورای برای انتخاب شهرداری عنوان کرده ام، افزود: ارائه برنامه کاربردی، تاکید بر اقتدار شهرداری، ارتباط منطقی بر اساس قانون و تعامل نزدیک تقویت جایگاه قانون گذاری برنامه راهبردی، ایجاد تعامل بین منطقه ها و محلات، توجه به ایمنی و سلامت، تلاش برای تبدیل شهرکرد به عنوان مرکز استان، توجه به بافت قدیمی شهرکرد، فضای سبز، توجه به حمل و نقل و ترافیک، توجه ویژه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، افزایش منابع مالی و... از جمله محورهای بوده که در یک و سال و شش ماهه گذشته مطرح کرده ام.

نوریان بهترین عملکرد خود را در ایجاد و گسترش فضای سبز، طرح ترافیکی و طرح ایمنی و سلامت شهر بیان کرد و اذعان داشت: در این مدت سرانه فضای سبز 17.5 متررسیده و در حال حاضر 10 هزار و 828 متر مربع فضای بازی کودکان در شهرکرد وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در بخش حمل و نقل و ترافیک 38 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه شده، بیان داشت: در روزهای آینده 10 دستگاه مینی بوس به ناوگان عمومی اضافه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در بخش حمل و نقل تاکسیرانی و تاکسی بی سیم 1800 و 1833 برای ساماندهی مسافرین و راحتی مسافران در مناطق ختلف شهرکرد راه اندازی شده است.

وی یاد آور شد: روزانه 65 الی 70 هزار نفر توسط بخش ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر جابجا می شوند.

نوریان با اشاره به اینکه ایمنی شهر و ایجاد سلامت در شهر یکی از محورهای انجامی در طی این دوران خدمتگزاری بوده، تاکید کرد: ایستگاه آتش نشانی منظریه، تجهیز امکانات آتش نشانی وسه دستگاه ماشین آتش نشانی به ایستگاه اتش نشانی از جمله اقداماتی بوده که در این راستا صورت گرفته وآتش نشانی شهرکرد به تمامی مناطق استان خدمات رسانی را انجام می دهد.

وی افزود: بودجه شهرداری شهرکرد نسبت به سال های گذشته 97 درصد رشد داشته است.

شهردار شهرکرد همچنین با اشاره به اینکه بودجه شهرداری نسبت به سال های گذشته رشد چشم گیری داشته است بیان داشت: در سال 88 بودجه مصوب شهرداری 27 میلیارد و 950 میلیون تومان بوده که بودجه تفریقی 18 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده و در سال 89 بودجه مصوب 31.6 میلیارد تومان بوده که در بودجه تفریقی 83.8 میلیارد تومان بوده است.

نوریان مهمترین فعالیت خود را توزیع اوراق مشارکت و جذب سرمایه گذار در ایجاد برج های دو قلو عنوان کرد و تصریح کرد: جذب سرمایه کذار موجبات توسعه وپیشرفت مرکز استان را به همراه خواهد داشت.