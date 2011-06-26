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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۸

کارآفرینان باید مورد حمایت قرار بگیرند

کارآفرینان باید مورد حمایت قرار بگیرند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل صنایع و معادن چهارمحال و بختیاری گفت: کار آفرینان باید مورد حمایت دولت و بخش خصوصی قرار بگیرند.

رحمان کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کسانی که بخواهند طرح هایی را اجرا کنند باید مورد حمایت قرار بگیرند در واقع زمینه سرمایه گذاری برای آحاد مردم ایجاد شود که بتوانند سرمایه گذاری کنند.

وی تصریح کرد: سازمان می تواند منابع مالی هرچند مختصر را در اختیار مردم قرار دهد تا مردم در بخش تولید بتوانند سرمایه گذاری کنند.
 
مدیرکل صنایع و معادن چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: باید فضاهای کسب و کار مناسب در راستای تولید و اشتغالزایی مهیا کرد و در صورت ایجاد فضاهای مناسب، مجوزها و تسهیلات لازم در اختیار سرمایه گذارها قرار گیرد.
کد مطلب 1344978

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