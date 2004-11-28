  1. ورزش
۸ آذر ۱۳۸۳، ۱۸:۲۴

ورزش دانشجويي

پيام تبريك رئيس فدراسيون بين المللي ورزش دانشجويي به دكترقراخانلو

جورج كيليان رئيس فدراسيون ورزش دانشجويي فيزو طي پيامي انتصاب دكترقراخانلو را به سمت رياست كميته ملي المپيك تبريك گفت.

به گزارش خبرنگار" مهر" جورج كيليان طي برگزاري پنجمين نشست مديران تربيت بدني دانشگاههاي كشورهاي آسيايي كه هفته گذشته درپكن برگزارشد، ضمن ابرازخرسندي ازاين كه يكي ازاعضا فعالي فيزوبه رياست كميته ملي المپيك ايران منصوب شده است، پيام تبريكي را بدين شكل ارسال داشت:

دكتررضا قراخانلو، رئيس كميته ملي المپيك ايران
آقاي رئيس انتخاب اخيرجنابعالي به سمت رياست كميته ملي المپيك ايران را تبريك مي گويم. مايلم دراستمرارارتقاء ورزش دانشگاهي نه تنها درايران، بلكه درسطح منطقه وجهان با شما همكاري مي كنم. اگربه هرشكلي بتوانم شما را ياري دهم ودرخدمت شما باشم، مرا درجريان بگذاريد.
با احترامات فائقه "جورج الي كيليان"

