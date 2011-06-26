مزاحمت خیابانی و بدپوششی مهمترین موضوعات در خدشه دار شدن امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغازاجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح کشور افزود: این طرح از 10 تیرماه در مناطق مختلف استان اجرا میشود.
وی با بیان اینکه اکثریت بانوان زنجانی در خصوص حجاب از وضعیت مطلوبی برخوردارند، ادامه داد: علیرغم این موضوع، تعداد اندکی از بانوان نیز در قالب مسافر و یا تحت تأثیر رسانههای غربی وضعیت مطلوبی را در این خصوص ندارند و بدون توجه به مطالبات مردم و ارشاداتی که صورت میگیرد، مرتکب بزه میشوند.
سرهنگ شرفی با بیان اینکه مبارزه با بدپوششی از مهمترین بندهای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی است، افزود: این مبارزه با استفاده از افراد آموزش دیده نیرویانتظامی که به درستی درخصوص مصادیق بدحجابی تحت آموزش قرار گرفتهاند، صورت میگیرد.
وی درخصوص نحوه اجرای این طرح نیز گفت: این طرح در وهله اول با تذکر لسانی اجرا میشود و اگر احیانا توجهی به این تذکر صورت نگیرد، با بزهکاران برابر قانون برخورد شده و به مراجع قضایی معرفی میشوند.
سرهنگ شرفی با اشاره به وجود واحدهای مشاوره در کلانتریها و واحد انتظامی استان زنجان افزود: دراین واحدها، مشاوران زوایای مختلف و علل متعدد گرایش افراد به بزه و منکر را بررسی میکنند و در نهایت اقدام به اصلاح وضعیت آنان میکنند.
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