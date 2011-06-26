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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۱۰

در استان زنجان/

مزاحمت خیابانی و بدپوششی مهمترین موضوعات در خدشه دار شدن امنیت است

مزاحمت خیابانی و بدپوششی مهمترین موضوعات در خدشه دار شدن امنیت است

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: پس از تحقیقات صورت گرفته در سطح شهر زنجان و یکی از شهرهای استان مشخص شد، مزاحمت‌های خیابانی و بدپوششی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باعث کاهش احساس امنیت شهروندان در سطح استان شده و امنیت آنان را خدشه‌دار می‌کند.

 به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغازاجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح کشور افزود: این طرح از 10 تیرماه در مناطق مختلف استان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه اکثریت بانوان زنجانی در خصوص حجاب از وضعیت مطلوبی برخوردارند، ادامه داد: علی‌رغم این موضوع، تعداد اندکی از بانوان نیز در قالب مسافر و یا تحت تأثیر رسانه‌های غربی وضعیت مطلوبی را در این خصوص ندارند و بدون توجه به مطالبات مردم و ارشاداتی که صورت می‌گیرد، مرتکب بزه می‌شوند.
 
سرهنگ شرفی  با بیان اینکه مبارزه با بدپوششی از مهم‌ترین بندهای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی است، افزود: این مبارزه با استفاده از افراد آموزش دیده نیروی‌انتظامی که به درستی درخصوص مصادیق بدحجابی تحت آموزش قرار گرفته‌اند، صورت می‌گیرد.
 
وی درخصوص نحوه اجرای این طرح نیز گفت: این طرح در وهله اول با تذکر لسانی اجرا می‌شود و اگر احیانا توجهی به این تذکر صورت نگیرد، با بزهکاران برابر قانون برخورد شده و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
 
سرهنگ شرفی با اشاره به وجود واحدهای مشاوره در کلانتری‌ها و واحد انتظامی استان  زنجان افزود: دراین واحدها، مشاوران زوایای مختلف و علل متعدد گرایش افراد به بزه و منکر را بررسی می‌کنند و در نهایت اقدام به اصلاح وضعیت آنان می‌کنند.
 
کد مطلب 1344981

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