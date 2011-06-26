به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده، ‌فرمانده نیروی هوا فضای سپاه هدف اصلی برگزاری این رزمایش را حفظ آمادگی دفاعی در برابر دشمنان دانست و تصریح کرد:‌سنجش میزان آمادگی یگان ها،‌ تمرین تاکتیک های جدید،‌ حضور افسران جوان فارغ التحصیل در کنار نیروهای با تجربه و استفاده گسترده از تجهیزاتی که در طی سال گذشته به مجموعه هوا فضای سپاه اضافه شده از دیگر اهداف برگزاری این رزمایش است.

وی افزود:‌در طی این رزمایش موشک های دوربرد ،‌میان برد و کوتاه برد از جمله موشک خلیج فارس ، ‌سجیل ، ‌فاتح ، ‌قیام، ‌شهاب1و2 و آخرین دستاوردها و توانمندیهای مجموعه موشکی هوا فضای سپاه مورد آزمایش و استفاده قرار می گیرد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه همچنین اعلام کرد:‌در این رزمایش از سیلوهای پرتاب با فناوری های پیچیده که طی 15 سال گذشته به آن دست یافته ایم و در جغرافیای وسیع ایران اسلامی با تنوع و حجم بالا وجود دارد رونمایی می شود.

وی پیام رزمایش پیامبر اعظم (ص)‌6 را برای کشورهای منطقه پیام صلح و دوستی اعلام کرد و گفت:‌با توجه به بیداری اسلامی که در منطقه در جریان است،‌ ملت های مظلوم منطقه همواره ایران و مقام معظم رهبری را یار و یاور خود می دانند.

سردار حاجی زاده در پایان با بیان اینکه این رزمایش در دو مرحله زمینی و دریایی برگزار خواهد شد تصریح کرد:‌این رزمایش هیچ گونه تهدیدی برای دیگران محسوب نمی شود و در چارچوب برنامه زمان بندی شده سالانه نیروهای مسلح و برای حفظ آمادگی و توان بازدارندگی همه جانبه آنها برگزار می شود.