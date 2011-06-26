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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

سردار حاجی‌زاده:‌

رزمایش بزرگ موشکی سپاه فردا آغاز می‌شود

رزمایش بزرگ موشکی سپاه فردا آغاز می‌شود

‌سردار سرتیپ امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت:‌رزمایش بزرگ موشکی پیامبر اعظم (ص)‌6 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فردا آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده، ‌فرمانده نیروی هوا فضای سپاه هدف اصلی برگزاری این رزمایش را حفظ آمادگی دفاعی در برابر دشمنان دانست و تصریح کرد:‌سنجش میزان آمادگی یگان ها،‌ تمرین تاکتیک های جدید،‌ حضور افسران جوان فارغ التحصیل در کنار نیروهای با تجربه و استفاده گسترده از تجهیزاتی که در طی سال گذشته به مجموعه هوا فضای سپاه اضافه شده از دیگر اهداف برگزاری این رزمایش است.

وی افزود:‌در طی این رزمایش موشک های دوربرد ،‌میان برد و کوتاه برد از جمله موشک خلیج فارس ، ‌سجیل ، ‌فاتح ، ‌قیام، ‌شهاب1و2 و آخرین دستاوردها و توانمندیهای مجموعه موشکی هوا فضای سپاه مورد آزمایش و استفاده قرار می گیرد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه همچنین اعلام کرد:‌در این رزمایش از سیلوهای پرتاب با فناوری های پیچیده که طی 15 سال گذشته به آن دست یافته ایم و در جغرافیای وسیع ایران اسلامی با تنوع و حجم بالا وجود دارد رونمایی می شود.

وی پیام رزمایش پیامبر اعظم (ص)‌6 را برای کشورهای منطقه پیام صلح و دوستی اعلام کرد و گفت:‌با توجه به بیداری اسلامی که در منطقه در جریان است،‌ ملت های مظلوم منطقه همواره ایران و مقام معظم رهبری را یار و یاور خود می دانند.

سردار حاجی زاده در پایان با بیان اینکه این رزمایش در دو مرحله زمینی و دریایی برگزار خواهد شد تصریح کرد:‌این رزمایش هیچ گونه تهدیدی برای دیگران محسوب نمی شود و در چارچوب برنامه زمان بندی شده سالانه نیروهای مسلح و برای حفظ آمادگی و توان بازدارندگی همه جانبه آنها برگزار می شود.

کد مطلب 1344983

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