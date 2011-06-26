مسابقات قهرمانی ژیمناستیک دانش آموزان کشور در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده عصر یکشنبه در جلسه ستاد اجرایی این مسابقات در اردبیل اظهار داشت: این مسابقات در تابستان امسال و در سالن شش هزار نفری رضازاده اردبیل برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه 713 نفر ژیمناستیک کار، مربی، داور، سرپرست و ناظران وزارتی در این دوره شرکت می کنند، افزود: استان اردبیل آمادگی لازم را برای برگزاری هر چه بهتر این مسابقات دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به آغاز عملیات تعمیر و تجهیز محلهای برگزاری مسابقات و اسکان برای میهمانان اضافه کرد: امیدواریم میزبان شایسته ای برای این دوره از مسابقات و شرکت کننده ها باشیم.

به گفته وی در این دوره فوق برنامه های متناسب با دوره های تحصیلی برای زمان فراغت دانش آموزان در مسابقات، از جمله برنامه های معنوی، بازدید از اماکن تاریخی و گردشگری، استفاده از آبگرم سرعین و ... در نظر گرفته شده است تا علاوه بر ورزش، این دانش آموزان از برنامه های معنوی و تفریحی نیز برخوردار شوند.

محمودزاده عنوان کرد: برای اولین بار در این مسابقات حضور منظم و منسجم دانش آموزان شرکت کننده از استانها و سرپرست آنان در تمامی برنامه ها از جمله مشارکت در فوق برنامه ها ارزیابی شده و برای سه استان برتر لوح سپاس و جوایزی اهدا خواهد شد.

وی میزبانی مسابقات کشوری را فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای استان برشمرد و ابراز داشت: بی شک این دوره با تلاش مجموعه ستاد اجرایی متشکل از استانداری، شهرداری فرمانداری، تربیت بدنی و مربیان ورزشی استان به صورت ایده آل برگزار خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه عنوان این مسابقات یادواره شهدای ورزشکار استان اردبیل بویژه دانش آموز شهید "میرزا حسن پور" نامگذاری شده است، تصریح کرد: به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در افتتاحیه و اختتامیه مسابقات از خانواده های شهدای ورزشکار و بنیانگذاران رشته ژیمناستیک در استان تجلیل خواهد شد.

