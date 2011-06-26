300 کیلو طلا در خراسان رضوی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه علیرضایی پیش از ظهر یکشنبه در سومین همایش ملی جایگاه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی کشور در مشهد، با اشاره به بهره برداری از یک واحد تولیدی طلا، اظهار کرد: پس از فرایندهای اکتشافی انجام شده در خراسان رضوی، موضوع طلا در سراسر این استان در حال بررسی است.

علیرضایی افزود: با ارائه نتایج و گزارشهای زمین شناسی پروفیل های فلزی این بررسی ها در استان ادامه دارد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع گردشگری کشور نیز در این همایش تهیه نقشه راه برای حمایت از هنرهای ملی را مورد تأکید قرار داد.

تهمینه دانیالی استقبال بیش از یک میلیون نفر در بخش صنایع دستی را از مهم ترین اهداف برنامه پنج ساله در بخش اشتغال دانست.

وی با اشاره به معادن موجود در کشور، افزود: در استان های مرکزی معادن زیادی وجود دارد و اگر نتوانیم از این امکانات بهره مند شویم، فرصت سوزی کرده ایم.

وی با بیان اینکه گردش مالی صنایع دستی جهان 380 میلیارد دلار است، به سهم اندک ایران در این بخش اشاره کرد و افزود: تلاش برای ارتقاء جایگاه کشورمان ضروری است.

وی با بیان اینکه بیشترین هنرمندان صنایع دستی جوانان هستند، خواستار حمایت بیشتر این هنرمندان از سوی صندوق مهر رضا(ع) شد.

دبیر این همایش نیز در سخنانی توس را خاستگاه علم گوهر شناسی عنوان کرد و گفت: مشهد قدیمی ترین مرکز تولید سنگ های قیمتی است و حدود 100 سال پیش راسته فیرزوه تراشان در مشهد وجود داشته است.

محمد جواد پیش بین افزود: 80 درصد واحدهای تراش سنگ کشور و 70 درصد فعالیت های صنعت جواهر در مشهد استقرار دارند و تنها خوشه جواهرات هم در این شهر فعال است.

وی بیان کرد: 64 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است، که 51 مقاله آن پذیرفته شد که از این تعداد 22 مقاله برای سخنرانی انتخاب شده است.

گفتنی است، این همایش طی سه روز مسائل و مشکلات صنعت سنگ های قیمتی در کشور را بررسی می کند.