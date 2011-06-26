توجه به مباحث علمی در تیراندازی از اهمیت بسیاری برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد ترابی بعداز ظهر یکشنبه در حاشیه مسابقات تیراندازی نخستین المپیاد نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت: تیراندازی یک هنر است و می‌توان گفت هنر خوب فکر کردن و دقیق به هدف زدن و این عمل با هماهنگیهای روحی و جسمی و توام با شرایط خاص خود صورت می گیرد.

وی افزود: شرکت مهندسان در این رشته نقش موثری در حرفه آنها دارد به این خاطر که ارتباطات فیزیکی مناسبی با شغل آنها دارد.

مدیر اجرایی نخستین المپیاد نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه رعایت تکنیکهای تیراندازی نیاز به تعقل و تامل فراوان دارد تا فرد بتواند با حضور ذهن و تمرکز با در اختیار قرار دادن جسم و روح در روانه کردن شلیکها تیر خود را به زیبائی هر چه تمامتر به مرکز هدف بنشاند، گفت: یک شلیک عالی به مرکز نمره 10 همانقدر برای دیگران لذت بخش است که برای خود تیرانداز ارزش دارد.

وی ادامه داد: ورزش تیراندازی یکی از پیچیده ترین ورزشها از نظر علمی است بنابراین توجه به مباحث علمی در این ورزش از اهمیت بسیاری برخوردار است.

ترابی اضافه کرد: شاید برای کسانی که تیراندازی را فقط یک حرکت انگشت بر روی ماشه می دانند به اندازه صدای یک شلیک قابل درک نباشد، ولی یک فرد تیرانداز به خوبی می داند یک شلیک خوب و دقیق نیاز به یک فیزیولوژی خوب جسمانی، بدنی آماده، فکرو ذهنی متمرکز و آماده به کار و رعایت اصول و تکنیک است بنابراین توجه به این رشته در حال حاضر بیش از گذشته مورد نیاز است.