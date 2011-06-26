پیش بینی بازی دشوار با "اردوس" را کرده بودم/ این دیدار برای ما تدارکاتی بود!

به گزارش خبرنگار مهر، رضا لک، سرمربی تیم شهید منصوری ایران در نشست مطبوعاتی پس از دیدار با "اردوس" ازبکستان ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیش بینی میکردم بازی سختی مقابل قهرمان ازبکستان داشته باشیم.
وی با ابراز امیدواری از اینکه تیمش بازی به بازی بهتر شود، افزود: متاسفانه ما بدون برگزاری دیدارهای تدارکاتی گام به مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا گذاشتیم و بازی برابر اردوس در واقع حکم بازی تدارکاتی را برای ما داشت.
سرمربی تیم شهید منصوری از عملکرد بازیکنان تیم خود نیز ابراز رضایت کرد و گفت: در این بازی، ما تقریبا از تمامی نفرات خود استفاده کردیم و از آنجا که بازی اول در هر تورنمنتی شرایط خاص خود را دارد، ما نیز از تمام بازیکنان خود استفاده کردیم تا آنها را ارزیابی کنیم و برای دیدارهای آینده آماده باشند.
وی در مورد دیدار آینده تیم فوتسال شهید منصوری مقابل الصداقه لبنان نیز اظهار داشت: ما از این تیم لبنانی شناخت کاملی داریم و میدانیم که تقریبا تمام بازیکنان این تیم در تیم ملی فوتسال کشور خود عضویت دارند. البته تمام تیمهایی که برابر ما قرار میگیرند از انگیزه بالای برخوردارند و این کار ما را سخت میکند.
لک در پایان گفت: تمام تمهیدات لازم برای شکست نماینده لبنان را اندیشیدهایم و انشاالله با هدف کسب پیروزی به میدان میرویم.
سرمربی تیم اردوس ازبکستان نیز در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: اشتباهات بازیکنان و هدر دادن موقعیتهای فراوان از سوی بازیکنان ما، عامل شکست ما در این بازی بود.
"آلکساندر پتروف" افزود: بازیکنان ایرانی همگی حرفهای و قوی هستند و ما میدانستیم که بازی سختی مقابل این تیم داریم اما ما بازی خوب و قابل قبولی برابر این حریف قدر انجام دادیم و از عملکرد بازیکنانم راضی هستم.
تیم فوتسال شهید منصوری قرچک نخستین دیدار خود در چارچوب مرحله گروهی مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا را با پیروزی مقابل نماینده ازبکستان پشت سرگذاشت.
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