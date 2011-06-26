طرح فراغت در بندرگز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صفر علی اخلی معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، اوقات فراغت را اوقات دانشمند پروری دانست و تاکید بر جدی گرفتن اوقات فراغت داشت.

محمدعلی رسولی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرگز نیز در این مراسم گفت: با همدلی و همراهی هم باید اوقات فراغت پرباری را برای فرزندان و نو نهالان و حتی بزرگسالن جامعه فراهم کنیم.

وی در خصوص فلسفه تشکیل کانون ها نیز گفت: هدف از تشکیل این کانونها با محوریت مساجد این است که بخشی از کارهای فرهنگی و هنری مساجد را که هیئت امنا محترم قادر به انجام آن نیستند انجام دهند و نیز مددکاری برای آشتی و انس بیشتر جوانان و نوجوانان با مساجد باشند.

رسولی خواستار حمایت های هیئت امناء مساجد برای دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده شد.



شهرستان بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.