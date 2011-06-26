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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

طرح فراغت در بندرگز آغاز شد

طرح فراغت در بندرگز آغاز شد

بندرگز - خبرگزاری مهر: کلاس های طرح اوقات فراغت شهرستان بندرگز در کانون فرهنگی هنری مکتب الزهرا(س) افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صفر علی اخلی معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، اوقات فراغت را اوقات دانشمند پروری دانست و تاکید بر جدی گرفتن اوقات فراغت داشت.

محمدعلی رسولی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرگز نیز در این مراسم گفت: با همدلی و همراهی هم باید اوقات فراغت پرباری را برای فرزندان و نو نهالان و حتی بزرگسالن جامعه فراهم کنیم.

وی در خصوص فلسفه تشکیل کانون ها نیز گفت: هدف از تشکیل این کانونها با محوریت مساجد این است که بخشی از کارهای فرهنگی و هنری مساجد را که هیئت امنا محترم قادر به انجام آن نیستند انجام دهند و نیز مددکاری برای آشتی  و انس بیشتر جوانان و نوجوانان با مساجد باشند.
 
رسولی  خواستار حمایت های هیئت امناء  مساجد برای دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده  شد.
 
شهرستان بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1345006

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