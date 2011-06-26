گزارش اقدامات فرا مرزی کمیته امداد به کمیسیون امنیت ملی ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر کاظم جلالی در تشریح دستور جلسه امروز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در بخش اول جلسه امروز کمیسیون ، محمد باقر بهرامی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور همسایه آذربایجان در کمیسیون حضور یافت و در خصوص روابط دو کشور توضیحات مبسوطی ارایه کرد.

وی در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ در این جلسه انواری، سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) حضور یافت و گزارش مفصلی از اقدامات انسان دوستانه این نهاد تاثیرگذار در ایران و برخی کشورهای دیگر ارایه کرد و اعضای کمیسیون ضمن تقدیر از تلاش‌های کمیته امداد نقطه نظرات خود را با مسئولان این نهاد در میان گذاشتند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین به سفر پنجشنبه این هفته رئیس مجلس شوری اسلامی به کشور آذربایجان اشاره کرد و گفت:‌ این سفر نقطه عطفی در گسترش روابط دو کشور خصوصاً در بعد رابطه پارلمانی است.