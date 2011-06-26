به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از فرهنگیان استان کهگیلویه و بوبراحمد صبح یکشنبه با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند.

وی در این دیدار، اعتماد به مردم و رأی و نظر آنها در اداره کشور را مهمترین راه در حفظ و استمرار انقلاب اسلامی عنوان کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در 14 خرداد تأکید کرد: عمل مجریان به توصیه‌های ایشان می‌تواند زمینه ساز حل مسائل و مشکلات باشد و باور عمومی را به نظام اسلامی بیشتر تقویت کند.

وی با اشاره به تاریخ اسلام و مسائل صدر آن تأکید کرد: از تکرار تاریخ نباید غفلت کنیم و دور شدن از تأکیدات و دستورات دین و اهل بیت می‌تواند زمینه‌ساز وقایع ناخوشایندی باشد که جامعه اسلامی را با ضرر همراه کند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به وقایعی که در کشورهای خاورمیانه در حال اتفاق است، تأکید کرد: حرکت ها در این کشورها با حضور مردم صورت گرفته و این همان راهی است که مردم ما در انقلاب اسلامی ایران طی کردند و با حضور خود استعمار و استبداد را در کشور نابود کردند.

وی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی و عمرانی گفت: حرکت در مسیر برنامه‌های توسعه، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی که حاصل خردجمعی بودند، می‌توانست بسیاری از مشکلات که امروز شاهد آن هستیم را حل کند و کشور را به جایگاهی که شایسته‌ است، نزدیک کند.

در ابتدای این دیدار شجاع پوریان نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و چند تن از حاضران به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود از مسائل جامعه پرداختند.