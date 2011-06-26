خطر مسائل الحادی و شبه الحادی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی واعظی ظهر یکشنبه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان زنجان افزود: همه آحاد جامعه در کنار ولایت فقیه در راستای صیانت از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آماده هستند.

وی مهم‌ترین وظیفه روحانیت را مبارزه با منکر عنوان کرد و گفت: روحانیت همواره در مقابل منکر می‌ایستد و هر گز اجازه نمی‌دهد تا منکر، آشکارا در جامعه صورت گیرد.

حجت الاسلام واعظی به ضرورت احیاء امر به معروف و نهی از منکر، اشاره کرد و گفت: درباره ضرورت این فریضه همین بس که خداوند در قرآن بارها به این امر تأکید کرده و نافذترین کلام نیز کلامی است که از حقیقت نامحدود که همان خداوند متعال است به بشریت ابلاغ شده باشد.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه برکات امر به معروف و نهی از منکر مانند سایر دستورات دینی به خود انسان‌ها باز می‌گردد، افزود: برکات این فریضه همچون همه اصول و فروع و احکام و مبانی دین به خود انسان‌ها می‌رسد و خداوند که غنای محض است، احتیاجی به آن ندارد.