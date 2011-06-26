محمد محمدی به تیم فوتبال داماش گیلان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی دروازه‌بان فصل گذشته تیم فوتبال استقلال تهران امروز یکشنبه با عقد قراردادی رسمی و دوساله به تیم فوتبال داماش گیلان پیوست.

محمدی در حال حاضر در ایران به سر نمی‌برد اما وکلای این دروازه‌بان امروز پس از گفتگو با امیر عابدینی، در باشگاه داماش از طرف وی قرارداد همکاری طرفین را امضا کردند.

پیش از محمد محمدی، ابوذر رحیمی، میلاد زنیدپور، محمد غلامی، جهانگیر عسگری، عباس آقایی و "مگنو باتیستا داسیلوا" به جمع نفرات تیم فوتبال داماش برای حضور در یازدهمین دوره لیگ برتر پیوسته بودند.