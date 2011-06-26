23 باند مواد مخدر در آذربایجان غربی متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم اکبری بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری هفتگی با حضور خبرنگاران رسانه های گروهی کل کشفیات مواد مخدر استان از ابتدای امسال تا کنون را یک هزار و 188 کیلوگرم عنوان کرد و افزود: در این زمینه 125 نفر قاچاقچی، یک هزار و 77 نفر توزیع‌کننده و ‌597 نفر نگهدارنده مواد مخدر در قالب 23 باند دستگیر شده است .

وی با اشاره به اینکه از این افراد 23 قبضه سلاح کشف و ضبط شده است، بیان داشت: طی سه ماه نخست سالجاری 161 کیلوگرم هروئین، 10 کیلو و 538 گرم کراک، 70 کیلوگرم مرفین، 141 کیلوگرم تریاک، 24 کیلوگرم حشیش، دو کیلوگرم سوخته تریاک و 9 کیلو و 185 گرم شیشه در سطح استان کشف و ضبط شده است .

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی در ادامه همچنین از کشف و ضبط 701 کیلو و 125 گرم پیش ‌سازه مواد مخدر در استان طی این مدت خبر داد و اظهار داشت: 612 هزار و 293 عدد قرص روانگردان نیز از سوداگران مرگ در استان ضبط شده است .

اکبری در ادامه به آمار سال گذشته کشفیات مواد مخدر اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته یک هزار و 472 کیلوگرم مواد مخدر در استان امحا شده بود و امروز 31 کیلو و 305 گرم انواع مواد مخدر شامل کراک، حشیش، شیشه، پیش‌سازه‌های مواد مخدر و قرص‌های روانگردان امحا شد.

وی میزان کشفیات مواد مخدر سال گذشته استان را 13 تن اعلام کرد و افزود: سال گذشته 150 باند مواد مخدر متلاشی و 650 نفر قاچاقچی و 3‌هزار و 600 نفر توزیع‌کننده مواد مخدر دستگیر شدند .

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مسئول مرکز اطلاع‌ رسانی نیروی انتظامی آذربایجان غربی نیز در این جلسه از دستگیری 62 نفر سارق در آذربایجان غربی طی یک هفته گذشته خبر داد و گفت: طی این مدت شاهد دستگیری 110 قاچاقچی کالا و کشف 84 فقره سرقت از منزل توسط نیروهای انتظامی استان بودیم .

علی جدیدی کشف 21 مورد سرقت از اماکن خصوصی، 11 مورد کشف سرقت اتومبیل و پنج مورد کشف سرقت موتورسیکلت را از دیگر موارد کشف شده طی این مدت عنوان کرد و افزود: همچنین طی یک هفته گذشته دو فقره تصادف فوتی، 138 فقره تصادف جرحی و 75 تصادف خسارتی درون شهری به وقوع پیوسته است و طی آن 150 نفر مجروح، دو نفر فوت شده‌اند .

وی ادامه داد: در حوزه برون‌شهری نیز شاهد وقوع 54 فقره تصادف جرحی و 27 مورد تصادف خسارتی بودیم که در این تصادفات نیز 91 نفر مجروح، دو نفر فوت شده ‌اند .

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