  1. استانها
  2. گلستان
۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۲

مهری:

میزان مجروحان تصادفات در گلستان 12 درصد کاهش یافت

میزان مجروحان تصادفات در گلستان 12 درصد کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه پلیس راه گلستان گفت: میزان مجروحان ناشی از تصادفات در سه ماهه نخست امسال نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 12 درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی اصغر مهری عصر یکشنبه در گفتگویی خبری به کشته شدن 65 نفر براثر وقوع تصادفات رانندگی در سر صحنه تصادف اشاره کرد.

وی گفت: در سه ماهه نخست سال جاری با 156 هزار تخلف رانندگی در سطح جاده های استان برخورد قانونی شد.

سرهنگ مهری افزود: از مجموع تخلفات کنترل شده 68 هزار و 730 مورد مربوط به تخلفات حادثه ساز بوده است.

وی گفت: تخلفات حادثه ساز کنترل شده مربوط به سرعت غیرمجاز، تجاوز به چپ،سبقت غیرمجاز،  نقص فنی سیستم روشنایی و عدم رعایت حق تقدم بوده است.

این مقام انتظامی همچنین گفت: طی این مدت با 28 هزار و 23 راننده خودرو به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی و 3 هزار و 83 راکب موتورسیکلت به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی برخورد قانونی شد.

سرهنگ مهری از کنترل 751 راننده ناوگان عمومی مسافربری توسط مأموران پلیس راه طی این مدت خبر داد و بیان داشت: دفترچه رانندگی 186 نفر از آنان نیز توسط مأموران اخذ شد.

کد مطلب 1345026

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها