میزان مجروحان تصادفات در گلستان 12 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی اصغر مهری عصر یکشنبه در گفتگویی خبری به کشته شدن 65 نفر براثر وقوع تصادفات رانندگی در سر صحنه تصادف اشاره کرد.

وی گفت: در سه ماهه نخست سال جاری با 156 هزار تخلف رانندگی در سطح جاده های استان برخورد قانونی شد.

سرهنگ مهری افزود: از مجموع تخلفات کنترل شده 68 هزار و 730 مورد مربوط به تخلفات حادثه ساز بوده است.

وی گفت: تخلفات حادثه ساز کنترل شده مربوط به سرعت غیرمجاز، تجاوز به چپ،سبقت غیرمجاز، نقص فنی سیستم روشنایی و عدم رعایت حق تقدم بوده است.

این مقام انتظامی همچنین گفت: طی این مدت با 28 هزار و 23 راننده خودرو به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی و 3 هزار و 83 راکب موتورسیکلت به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی برخورد قانونی شد.

سرهنگ مهری از کنترل 751 راننده ناوگان عمومی مسافربری توسط مأموران پلیس راه طی این مدت خبر داد و بیان داشت: دفترچه رانندگی 186 نفر از آنان نیز توسط مأموران اخذ شد.