اخذ مجوز سرمایه گذاری در فارس حداکثر یک ماه/تلاش برای رفع مشکلات کارخانجات

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سجادی عصر یکشنبه در ستاد سرمایه گذاری استان فارس تاکید کرد: یکی از مهمترین زیرساختها برای جذب سرمایه گذار در استان وجود امنیت است.

سرپرست استانداری فارس با تاکید بر اینکه باید آمارها از نهادهای مربوطه آن دریافت شود، یادآور شد: باید فضای دعوا را در استان فارس جمع کرد زیرا با چنین رویکردی نمی تواند توقع کار و فعالیت داشت.

وی با بیان اینکه تمامی تلاش مسئولان استان در ایجاد اشتغال و راه اندازی کارخانه های قدیمی این استان است، یادآور شد: هیچ کارخانه ای در زمان ما تعطیل و یا ورشکسته نشده بلکه تلاش کردیم مشکلات کارخانجات را برطرف کنیم که در این راستا برگزاری 12 جلسه با مدیران صنایع و کارخانه داران برای رفع مشکلات آنها و نشستهای اختصاصی در جهت راه اندازی کارخانه آزمایش از جمله این فعالیتهاست.

کاهش زمان اخذ مجوز سرمایه گذاری در فارس

سرپرست استانداری فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تمامی مجوزهای سرمایه گذاری در استان باید طی یک ماه ارائه شود، گفت: هیچگونه کم کاری و یا تعلل در ارائه مجوز به سرمایه گذاران در استان قابل گذشت نیست زیرا هیچ سرمایه گذاری نباید بیشتر از یک ماه در انتظار اخذ مجوز سرمایه گذاری در استان فارس باشد.

سجادی افزود: چنانچه اخذ مجوز برای سرمایه گذاری بیش از یک ماه طول کشید سرمایه گذار باید به ستاد سرمایه گذاری استان مراجعه و این ستاد نیز مهلت 10 روزه به دستگاه اجرایی می دهد و چنانچه پس از 10 روز پاسخ استعلام دریافت نشد خود این ستاد به طور مستقیم نسبت به تعیین وضعیت سرمایه گذار اقدام می کند.

سرپرست استانداری فارس تصریح کرد: 21 سرمایه گذاری خارجی ثبت شده در استان داشتیم که تعدادی از آنها به دلیل وجود بروکراسی اداری استان را ترک کردند و اگر امروز شاهدیم که پروژه های چند صد میلیاردی از جمله ذوب آهن اقلید با 850 میلیارد تومان در استان فعالیت خود را آغاز می کند نشان از تغییر در نگرش به سرمایه گذار است.

سجادی یادآور شد: سرمایه گذاری گفتمان غالب در استان است و از جمله موارد نهادیه کردن عدالت، شناسایی، جذب و تجهیز منابع جدید است که در این راستا استان فارس فعالیت قابل قبولی را دارد.

وی ادامه داد: مدیری در استان کارآمد و قوی عمل می کند که بتواند منابع درآمدی جدید را تهیه و در مسیر تجهیز منابع جدید حرکت کند.