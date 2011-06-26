مدیران اردبیل در جذب اعتبارات ملی تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین صابری عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان اظهار داشت: برخی از دستگاه ها در این خصوص بویژه در جذب اعتبارات عمرانی کم کاری کرده اند که باید جبران شود.

وی همه دستگاه‌های اجرایی را به جذب به موقع اعتبارات عمرانی فراخواند و اضافه کرد:‌ تمام اسناد از جمله اسناد بین‌راهی باید در زمان تعیین شده به دستگاه ذی‌ربط تحویل داده شود تا حساب و کتاب جذب اعتبارات سال 89 تا 31 تیر ‌ماه جمع‌بندی و بسته شود.

صابری با اشاره به اقدام مطلوب معاونت عمرانی استانداری در ارزیابی پروژه‌ها و اولویت‌بندی اجرای طرحها در سال جاری افزود: با این اقدام مناسب اعتبارات عمرانی امسال به موقع و متناسب با پیشرفت اجرای پروژه‌ها تخصیص می‌یابد و در این زمینه اجرای طرحهای نیمه‌ تمام با پیشرفت 70 درصد در اولویت است.

بودجه سال 90 استان اردبیل ابلاغ شد

وی از ابلاغ بودجه سال 90 و ضوابط و مقررات آن به استان خبر داد و یادآورش شد: تمام مدیران دستگاه‌ها و کارشناسان امور مالی باید در مبادله موافقتنامه‌ها دقت و سرعت عمل داشته تا شاهد جذب بر اساس زمان بندی و حداکثری و پرداختهای مناسب باشیم.

رئیس شورای اداری استان با تاکید بر ضرورت جذب اعتبارات بیشتر ملی و ملی استانی از سوی دستگاه‌های اجرایی ابراز داشت: حضور مدیران استان در کار‌گروه‌ها و کمیته‌های استانی الزامی بوده و انتظار داریم بیش از گذشته این حضور و تعامل برقرار شود.

وی ارتقا تعامل شهرداران با دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی نیز باید با پرداخت به موقع عوارض و جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه، شهرداریهای استان را در خدمات‌رسانی مطلوب یاری کنند.

مدیران استان آمار و اطلاعات دقیق ارائه کنند

صابری ارائه آمار و اطلاعات دقیق را وظیفه اصلی مدیران برشمرد و متذکر شد: ارائه آمار دقیق و حساب شده از سوی دستگاه های اجرایی استان موجب شناسایی دقیق ضعفها و رفع آنها خواهد شد، بنابراین با مدیرانی که در این خصوص اغماض کنند برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه تلاش برای مدیریت بهینه منابع و مصارف و اطلاع‌رسانی به موقع و شفاف از رسالتهای اصلی مدیران است، فرارسیدن تابستان و ضرورت پرکردن اوقات فراغت جوانان و آمادگی دستگاه‌ها را در پذیرایی از مسافران و گردشگران یادآور شد.

استاندار اردبیل همچنین با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی از مدیران و مسئولان استانی خواست تا در مراسم گرامیداشت هفتم تیر که در مسجد قدس اردبیل برگزار می‌شود، شرکت گسترده کرده و حضور فعال داشته باشند.

وی در پایان از دیوان محاسبات استان خواست در جلسه بعدی شورای اداری استان گزارشی از تفریغ بودجه سال 89 را ارائه کند.

