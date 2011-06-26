دیدارهای صالحی در دومین روز اجلاس بین المللی مبارزه جهانی با تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در دیدار یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان با وی با اشاره به روابط خوب سیاسی تهران مسقط ایجاد تسهیلات و بسترهای لازم برای توسعه همکاریهای اقتصادی و مبادلات تجاری و فعالیت بخشهای خصوصی را یادآور شد.



یوسف بن علوی نیز با مطلوب خواندن مناسبات سیاسی دو کشور به استقبال عمان از همکاری بخشهای خصوصی در حوزه های مختلف انرژی ، پتروشیمی و راه آهن اشاره کرد.



در این دیدار همچنین پیرامون آخرین تحولات منطقه از جمله مسائل خلیج فارس ، عراق، لیبی و بحرین رایزنی و تبادل نظر شد.



صالحی در دیدار عدنان منصور همتای لبنانی خود با ابراز خوشحالی از تشکیل دولت میقاتی پس از چندماه وقفه ، تصریح کرد : لبنان از نظر سیاسی جایگاه ویژه ای نزد مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران دارد و یقین داریم که شاهد تعمیق و توسعه روابط دو کشور خواهیم بود وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به توافقات فیمابین دو کشور در عرصه های مختلف افزود : باید تلاش کنیم با اجرایی کردن این توافقات همکاریها را در حوزه های انرژی، اقتصادی ، گردشگری تسهیلات کنسولی فعالتر نمائیم .

صالحی با اشاره به تحولات مهمی که در منطقه در جریان است. رایزنی جمهوری اسلامی ایران و لبنان را در این خصوص مهم و موثر توصیف کرد.



وزیر امور خارجه لبنان نیز در این دیدار اظهار داشت: ایران و لبنان در منطقه ای هستند که از لحاظ جغرافیائی ، تاریخی و تمدنی همواره زبانزد بوده و تاریخ همیشه شاهد و گواه بوده که هر زمان ارتباط و انسجام و وحدت در این منطقه حاکم بوده جهان شاهد پیشرفت علم ، ادب و فرهنگ بوده است .



وی افزود: باید تلاش نمائیم این انسجام و ارتباط تنگاتنگ را در این منطقه خاورمیانه که مهد ادیان و مذاهب و دارای مولفه های فکری و انسانی است احیا ء کنیم و توطئه دشمنان را که بدنبال هدف قرار دادن این انسجام از طریق فرقه گرائی و افتراق هستند خنثی نمائیم.



عدنان منصور با اشاره به روابط بسیار خوب تهران – بیروت طی سالهای اخیر گفت: لبنان همواره خواستار توسعه روابط با کشورهای دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران است و علاقمندیم با اجرای توافقات موجود میان دو کشور شاهد تحکیم روابط در جهت منافع مشترک دو ملت و همچنین مصالح ملتها باشیم وی تصریح کرد ، هرگز فراموش نمی کنیم که جمهوری اسلامی ایران طی سی سال گذشته در سخت ترین مراحل در کنار ملت لبنان ایستاده است .



صالحی همچنین در دیدار جداگانه با آسوآن دلگا وزیر کشور و امنیت بنین با اشاره به احترام خاص جمهوری اسلامی ایران به آفریقا و کشورهای آفریقایی آمادگی کشورمان را برای تعمیق روابط با کشور بنین اعلام کرد . آسوآن دلگا نیز در این ملاقات ضمن تشکر از اهتمام جمهوری اسلامی ایران نسبت به آفریقا اظهار داشت: رابطه ایران و بنین قدیمی است و علاقمندیم همکاری در همه حوزه ها از جمله آموزش ، بهداشت و کشاورزی را با توجه به تجربیات و توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران ارتقا بخشیم



سن کمباالحاج سدیگه قائم مقام وزیر امور خارجه گینه کوناکری نیز در یک دیدار جداگانه با وزیر امور خارجه کشورمان پیام کتبی وزیر امور خارجه کشورش را به دکتر صالحی تقدیم کرد.



سدیگه همچنین تاکید کرد که ما به ارزشها و جایگاه جمهوری اسلامی ایران واقفیم و لذا برای روابط با کشور بزرگ ایران بهای زیادی قائل هستیم .



آنسیاد موبای رئیس آژانس ملی مبارزه با تروریسم اندونزی نیز در یک دیدار جداگانه با دکتر صالحی پیام رئیس جمهور کشورش به عنوان دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در خصوص توسعه روابط دو جانبه تهران – جاکارتا را تسلیم کرد.



در دیدار جداگانه عمرکوناره رئیس جمهور اسبق مالی و رئیس سابق اتحادیه آفریقائی ، آخرین تحولات آفریقا و نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در این قاره مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت . دکتر صالحی در این ملاقات نگاه جمهوری اسلامی ایران را نسبت به آفریقا نگاهی راهبردی مبتنی بر همکاری و تعاون توصیف کرد. عمر کوناره نیز با ابراز خرسندی از نتایج اجلاس بین المللی مبارزه با تروریسم اظهار داشت : ما همواره به نقش تاریخی ایران در جهان و نقش سازنده آن در آفریقا اعتقاد داریم .



در دیدار جداگانه فرانسیس وزیر حمل و نقل سن وینسینت با دکتر صالحی یافتن زمینه های همکاری دو طرف از جمله در حوزه گردشگری مورد بررسی و تاکید قرار گرفت .