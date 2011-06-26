رایزنی صالحی با نخست وزیر موریتانی درخصوص تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در این ملاقات با اشاره به روابط جمهوری اسلامی ایران و موریتانی آمادگی کشورمان را برای همکاری در حوزه های بهداشت دارو آموزش عالی و آموزش دانش فنی ساخت اتوبوس و مبادلات فرهنگی اعلام داشت.

نخست وزیر موریتانی نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از سفر به ایران اظهار داشت : ایران کشوری با جایگاه خاص می باشد و موقعیت ایران بعنوان کشوری با تاریخ دیرینه در جهان اسلام قابل تقدیر است .

وی افزود : اطمینان دارم با توجه به ظرفیتهای موجود روابط دو کشور گسترش خواهد یافت و ما خواستار تصریح در همکاری در زمینه های کشاورزی ، شیلات ، منابع و معادن ، حمل و نقل و اتوبوس هستیم .

در این ملاقات همچنین پیرامون تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور بمنظور تنظیم و برنامه ریزی همکاریهای فیمابین در حوزه های مختلف تبادل نظر شد.

رایزنی پیرامون آخرین تحولات منطقه آفریقا از دیگر موضوعات مورد بحث در این ملاقات بود و نخست وزیر موریتانی آخرین وضعیت تحولات در این منطقه را تشریح کرد.