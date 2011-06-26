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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۵

در تهران انجام شد؛

رایزنی صالحی با نخست وزیر موریتانی درخصوص تحولات منطقه

رایزنی صالحی با نخست وزیر موریتانی درخصوص تحولات منطقه

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان عصر یکشنبه در تهران با لغظف نخست وزیر موریتانی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در این ملاقات با اشاره به روابط جمهوری اسلامی ایران و موریتانی آمادگی کشورمان را برای همکاری در حوزه های بهداشت دارو آموزش عالی و آموزش دانش فنی ساخت اتوبوس و مبادلات فرهنگی اعلام داشت.

نخست وزیر موریتانی نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از سفر به ایران اظهار داشت : ایران کشوری با جایگاه خاص می باشد و موقعیت ایران بعنوان کشوری با تاریخ دیرینه در جهان اسلام قابل تقدیر است .

وی افزود : اطمینان دارم با توجه به ظرفیتهای موجود روابط دو کشور گسترش خواهد یافت و ما خواستار تصریح در همکاری در زمینه های کشاورزی ، شیلات ، منابع و معادن ، حمل و نقل و اتوبوس هستیم .

 در این ملاقات همچنین پیرامون تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور بمنظور تنظیم  و برنامه ریزی همکاریهای فیمابین در حوزه های مختلف تبادل نظر شد.

رایزنی پیرامون آخرین تحولات منطقه آفریقا از دیگر موضوعات مورد بحث در این ملاقات بود و نخست وزیر موریتانی آخرین وضعیت تحولات در این منطقه را تشریح کرد.

کد مطلب 1345054

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