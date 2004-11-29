سال آينده توليد پنبه 25 درصد كاهش خواهد يافت

مديرعامل تعاوني كارخانجات پنبه استان گلستان درگفت و گوبا خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به عدم خريد پنبه محلوج كارخانجات پنبه پاك كني توسط صنايع نساجي گفت: با توجه به ركود بازار و افزايش قيمت تمام شده پنبه داخلي درمقايسه با واردات اين محصول صنايع نساجي اقدام به واردات اين محصول ازكشورهاي آسياي ميانه بويژه تركمنستان و قزاقستان كرده اند.

وي ميزان پنبه محلوج توليدي توسط كارخانجات را حدود 17 هزار تن اعلام و تصريح كرد: ازاين ميزان تا كنون حدود 9 هزار تن پنبه خريداري شده و هشت هزار تن ديگر در كارخانجات باقي مانده است

پاك سرشت تاكيد كرد: درحال حاضراز حدود 30 كارخانه پنبه پاك كني در استان گلستان تنها 12 كارخانه وآن هم با 40 درصد ظرفيت به فعاليت مشغول هستند

وي آزاد شدن واردات پنبه ، تعيين تعرفه 16 درصدي براي واردات اين محصول و كاهش قيمت جهاني پنبه را موجب ركودبازار و عدم خريد پنبه محلوج كارخانجات پنبه پاك كني دانست .

پاك سرشت كاهش توليد پنبه و نبود پول در بازار را از دلايل عمده عدم فعاليت كارخانجات پنبه پاك كني استان گلستان دانست

وي قيمت وش خريداري شده دربازار استان گلستان را كيلويي 400 تا 440 تومان اعلام كرد و تصريح كرد: وش توليد شده توسط پنبه كاران در بازار و با قيمت بالاتر ازخريد تضميني ( 380 تومان ) بفروش رفته است .

پاك سرشت افزود: تا كنون حدود 58 هزار تن وش از پنبه كاران استان گلستان خريداري و حدود دو تا سه هزار تن ديگر وش باقي مانده است .



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