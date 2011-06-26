21 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رهاوی، علی اصغری، حامد قربانپور، مهدی قربانی، مهران شیاسی، علی نادری، مهدی حسنی، امیرحسین اکبری، محمد احمدزاده، فرید بلوک باشی، عبدالله صحرایی، محمدعلی مختاری، مظاهر رویس محمدی، مهران ملکی، حمید جلیلی، محمود رنجبر، مرتضی کاظمیان، مهران مرشدی‌زاده، فریبرز بخشنده، سیدحسین سیدصالحی و سیدعلی ناظم نفراتی هستند که به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی دعوت شدند.

پنجمین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی که از 7 تیرماه در کمپ تیم‌های ملی برگزار خواهد شد. نفرات دعوت شده می بایست راس ساعت 14 روز سه شنبه 7 تیر خود را به کادر فنی معرفی کنند. تعداد دیگری از بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی به اردوهای آتی این تیم دعوت خواهند شد.

