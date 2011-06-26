دانشگاه آزاد بروجرد 21 رشته کارشناسی ارشد دارد

احمد سیف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه آزاد بروجرد در رشته نانو تکنولوژی در بین دانشگاههای آزاد اسلامی کشور رتبه دوم را کسب کرده است.

وی در ادامه به دیگر موفقیتهای دانشگاه اشاره کرد و افزود: در یکسال گذشته تعداد رشته های کارشناسی ارشد این واحد از 12 رشته به 21 رشته تحصیلی رسیده است که با این توصیف ما از رشد دانشجو نیز برخوردار هستیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد ادامه داد: در دانشگاه آزاد واحد بروجرد 115 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی وکارشناسی ارشد موجود است.

سیف افزود: تا کنون 32 هزار دانشجو در رشته های مختلف در این واحد فارغ التحصیل شده اند.

وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی این واحد تصریح کرد: در بخش مقالات علمی سالانه 12 تا 20 جلد مجله و کتاب در رشته نانو تکنولوژی در دانشگاه به چاپ می رسد و همچنین توانسته ایم مجوز انتشارات کتابهای دانشجویی را داشته باشیم.

سیف بیان داشت: دانشگاه آزاد واحد بروجرد دارای دو باب کتابخانه با 100 هزار جلد کتاب برای دانشجویان می باشد.

وی در ادامه همچنین با اشاره به فعالیتهای عمرانی این واحد نیز یادآور شد: تاکنون بیش از 30 میلیارد ریال کار عمرانی در این واحد صورت گرفته است و چیزی حدود 20 هزار متر مربع فضای سبز برای رفاه دانشجویان احداث شده است.