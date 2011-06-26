به گزارش خبرنگار مهر، محمد افکانه دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در نشست خبری واکاوی جریان نفاق در انقلاب که به مناسبت هفته گرامیداشت شهدای نفاق در سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد، با بیان اینکه نفاق پوشاندن لباس وارونه به دین است و این جریان‌ها با حربه جهل و بی‌پروایی به جنگ علم و تقوا می‌آیند، افزود: شناخت نفاق نیازمند مطالعه و بررسی است که باید به آن توجه کرد.

وی با بیان اینکه التقاط فکری که از نبود تعریف جامع میان علم و دین ایجاد می‌شود از ویژگی‌های نفاق است، افزود: همچنین مکاتب منافق دچار پشتوانه‌های خارجی هستند و معمولاً در شروع با افراط و تفریط نیز مواجه اند.

افکانه تاکید کرد: افراط این جریان ها در این است که با عنوان روشنفکری به موضوعات وارد می‌شوند و در نهایت به اسلام منهای روحانیت ختم می‌شوند.

دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل ادامه داد: این جریان‌ها همچنین همواره از ابتدا با تساهل و تسامح فعالیت را آغاز می کنند اما فعالیت آنها به ترور فیزیکی و حذف شخصیت های تاثیرگذار منجر می‌شود.

وی تصریح کرد:‌ جریان های نفاق هنگامی که به اهداف خود نرسیدند روشنفکران دینی همانند شهید بهشتی و مفتح که رهرو امام (ره) بودند را ترور کردند.

این فعال دانشجویی به سخنان رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد امام راحل(ره) در سال جاری اشاره کرد و افزود: سخنان ایشان در خصوص عقلانیت، معنویت و عدالت باید راهبرد جریانات دانشجویی باشد چرا که عمل به این سخنان موجب می‌شود تا هیچگاه دچار انحراف نشویم.

وی در پایان تاکید کرد: حرکت در مسیر ولایت فقیه مانع از افتادن به ورطه چپ و راست و جریانات نفاق خواهد شد.