آگاهی از اندیشه شیعی راه مبارزه با نفاق است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود براتی دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در نشست خبری واکاوی جریان نفاق در انقلاب که به مناسبت هفته گرامیداشت شهدای نفاق در سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد، اظهار داشت:‌ شناخت جریان نفاق و راهکارهای مقابله با آن بسیار پیچیده است اما برای مقابله با این جریانات قدم اول شناخت نفاق است و شناخت اینکه آیا آن فرد یا آن جریان مصداق جریان‌های منافق هستند.

وی با بیان اینکه برای شناخت شاخص های جریان منافق باید از مبانی و اصول فکری اندیشه شیعه شناخت داشته باشیم، افزود: جریان دانشجویی که می‌خواهد داعیه دار مبارزه با نفاق باشد باید به این سلاح مجهز باشد.

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی با اشاره به اینکه مبارزه با نفاق ظرافت‌هایی دارد که یکی از آنها شناخت ظرفیت جامعه است، افزود:‌عامه مردم ظاهر را می‌بینند و هنگامی که نفاق خود را عرضه می‌کند از سوی بخشی از این مردم مورد استقبال قرار می‌گیرد و لذا هنگامی که ظرفیت جامعه درست تشخیص داده نشود و در تصمیم گیری لحاظ نشود دچار چند دستگی می‌شویم.

براتی در پایان تاکید کرد: افرادی که می خواهند با جریان‌های منافق مبارزه کنند باید ظرفیت انتقاد و ناسزاگویی را از سوی این جریان ها داشته باشند.