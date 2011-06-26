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۵ تیر ۱۳۹۰، ۲۱:۲۳

نمایشگاه هنر مقاومت در اراک گشایش یافت

نمایشگاه هنر مقاومت در اراک گشایش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: نمایشگاه هنرمندان هنرهای تجسمی استان مرکزی امروز با عنوان هنر مقاومت در نگارخانه فرهنگسرای آینه اراک گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این نمایشگاه 27 اثر هنری 15 تن از هنرمندان شامل طراحی، نقاشی، کاریکاتور با موضوع مظلومیت مردم فلسطین، لبنان، یمن،بحرین و لیبی از نظام سلطه که با استفاده از ابرنگ به تصویر کشیده شده در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفته است.

به تصویر کشیده شدن حماسه خونین کربلا و دلاور مردیهای ملت رشید ایران و رزمندگان دلیر اسلام در دوران دفاع مقدس و صبر حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا جلوه خاصی به این نمایشگاه داده است.
 
این نمایشگاه به مدت یک هفته صبح و عصر برای بازدید عموم اماده است.
کد مطلب 1345081

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