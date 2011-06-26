مشکلات بیمارستان آیت الله خوانساری اراک بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک عصر امروز در این جلسه گفت: کمبود اعتبار بیمارستان آیت الله خوانساری اراک را از عمده ترین مشکلات آن دانست.

دکتر مجید رمضانی افزود: با فراهم شدن امکانات و تجهیزات لازم،این بیمارستان می تواند علاوه بر نیاز درمانی استان به بیماران استانهای همجوار نیز خدمات ارائه دهد.

وی توجه همگانی به بخش بهداشت ودرمان استان را ضروری دانست.

عدم امکانات وتجهیزات پزشکی کامل، بهبودکادر پرستاری، نبود اعتبار و نیروی انسانی لازم از مهم ترین مشکلاتی بود که در این جلسه مطرح شد.