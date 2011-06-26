به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق در شورای آموزش و پرورش همدان گفت: مدیران مدارس به هیچ وجه حق دریافت وجه به طور اختیاری و یا اجباری از دانش‌آموزان برای ثبت‌نام آنها را ندارند و اولیا در صورت مشاهده این امر باید با آموزش و پرورش ناحیه خود تماس بگیرند.

قهرمانی با اشاره به اینکه هدف از دعوت مدیران مدارس به جلسه شورای آموزش و پرورش همدان افزایش غنای این جلسه است، گفت: به دلیل تجربه کاری این مدیران و آشنا بودن آنها با مسائل و مشکلات مدارس ،حضور آنها لازم بود و پیشنهادها و طرح‌های آنها نیز راهگشا خواهد بود.

قهرمانی در خصوص احداث و ساخت اردوگاه امیرالمؤمنین(ع) گفت: دستگاه‌های مرتبط با این پروژه باید در جلسه‌ای مسائل مدیریتی و احراز مالکیت آن را حل کنند تا پروانه ساخت صادر شود.

وی افزود: باید مذاکره های لازم برای در نظر گرفتن اعتبار مالی این پروژه در بودجه سال 90 استان همدان انجام شود.

اعتبار عمرانی شهرستان همدان 29 میلیارد تومان اعلام شد

قهرمانی اعتبار عمرانی شهرستان همدان را 29 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: باید گزارشی از وضعیت ساخت فضاهای آموزشی به کمیته برنامه ها ارائه شود تا اعتبارات مورد نیاز تأمین شود.

وی در خصوص طرح هجرت نیز گفت: این طرح یک طرح عمرانی و فرهنگی و مورد تأکید مسئولان نظام است که به دلیل عدم ارائه گزارش‌های یکپارچه از سوی مسئولان مربوطه از سال‌های 89 و 90 در این زمینه جمع‌بندی خاصی در همدان وجود ندارد.

قهرمانی با اشاره به طرح مهدویت نیز گفت: این طرح از 12 تا 18 تیرماه با حضور یک هزار و 200 نفر از فرهنگیان برگزار می‌شود.

وی در خصوص طرح فاطمیون نیز گفت: طرح فاطمیون، طرح خوبی برای دختران دوره متوسطه است و نتایج خوبی به همراه خواهد داشت.

مجتمع‌های آموزشی حیات طیبه با معماری اسلامی ساخته می شوند

فرماندار همدان با اشاره به احداث مجتمع‌های آموزشی حیات طیبه گفت: این پروژه‌ها با معماری ایرانی اسلامی ساخته می‌شوند و در مکان‌هایی قرار می گیرند که در معرض دید عموم باشد.

فرماندار همدان در خصوص جابجایی مدارس به دلیل تخریب و بازسازی آنها گفت: باید این امر قبل از ثبت‌نام و طبق اقدام کارشناسی شده صورت گیرد و اولیا توجیه شوند تا اعتراضی از سوی والدین و دانش‌آموزان صورت نگیرد.