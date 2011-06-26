نتانیاهو حق ندارد پسر مرا به مرگ محکوم کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "نوام شالیت" پدر نظامی اسرائیلی که 5 سال پیش بدست نیروهای حماس دستگیر شده اقدام تل آویو برای آزادی فرزندش را خواستار شد.

وی امروز یکشنبه در تجمعی در مقابل اقامتگاه نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیت المقدس با بیان اینکه که خانواده "گلعاد شالیت" به تلاشهای خود برای دستیابی به این هدف همچنان ادامه خواهد داد تاکید کرد نتانیاهو حق ندارد با سیاستهایش فرزند وی را به مرگ محکوم کند.

از سوی دیگر امروز نتانیاهو در نشست هفتگی کابینه خود مدعی شد تل آویو پیشنهاد میانجیگر آلمانی برای ادامه مذاکرات تبادل شالیت را پذیرفته، اما حماس در این مورد پاسخی نداده است.

این در حالی است که ناتوانی دولت نتانیاهو در آزاد کردن یک نظامی صهیونیست از دست حماس انتقادهای فراوانی را متوجه وی کرده است.

روز گذشته پنجمین سالروز دستگیری "گلعاد شالیت" نظامی اسرائیلی به دست نیروهای حماس بود که با برگزاری تجمعاتی ضد دولتی در شهرک های صهیونیست نشین همراه شد.