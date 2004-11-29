حامي مالي باشگاه پرسپوليس معرفي شد ؛ 30 ميليون تومان براي هر بازي

به گزارش خبرنگار" مهر" مسوولان شركت توليدي" جگوار" در نشستي با حجت اله خطيب مديرعامل باشگاه پرسپوليس با انعقاد قراردادي يكساله بعنوان حامي مالي اين باشگاه انتخاب شدند.

يك مقام مسوول درباشگاه پرسپوليس با تاييد اين خبرتصريح كرد: " باشگاه بزرگ ومردمي پرسپوليس درطي چندسال گذشته با مشكلات مالي متعددي مواجه بود. با توجه به چارت جديد تشكيلات باشگاه، حمايت وتاكيد سازمان تربيت بدني برايجاد ثبات وحل مشكلات مالي باشگاه، درفصل جاري با شركت توليدي جگواركه يك شركت توليدي داخلي است، قرارداد مالي مناسبي را منعقد كرديم كه براي هربازي تيم فوتبال مبلغي درحدود سيصد ميليون ريال به باشگاه پرداخت مي شود. ضمن اينكه سايرتيمهاي ورزشي اين باشگاه نيز تحت پوشش مالي اين شركت براي يكسال قرار خواهند گرفت."

گفتني است ، پس ازجذب اسپانسرتوسط باشگاه وپرداخت حقوقهاي معوقه بازيكنان پرسپوليس، اعضاي اين تيم با روحيه اي مناسب موفق شدند تيم فجرسپاسي را با شكستي سنگين روبروسازند تا براي مدتي اين باشگاه ازبحران مالي وورزشي خارج شود.