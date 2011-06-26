درخواست مرکز امور زنان و خانواده برای کنترل مرزهای آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهجت السادات شهرتاش، مدیر سلامت مرکز امور زنان و خانواده با اعلام این خبر اظهار داشت: آسیب دیدگی نیروگاه هسته ای ژاپن و نشت مواد رادیو اکتیو وتبعات گسترش آلودگی آن وهمچنین خسارات فرا قاره ای نگران کننده زلزله 9 ریشتری ژاپن باعث شد تا مرکز امور زنان وخانواده طی یک اقدام پیشگیرانه ، هوشیاری دستگاههای مرتبط را در مراقبت

از ورود کالا وکنترل مسافرین به مواد رادیو اکتیو در جهت حفظ سلامتی خانواده های ایرانی مورد توجه قرار دهد .

مدیر سلامت مرکز امور زنان وخانواده نظارت وتوجه گمرک کشورمان و نیز مسئولین ذیربط را در اعمال کنترل دقیق در این زمینه مورد تقدیر قرار داد و این اقدام را گامی حیاتی در جهت صیانت از سلامت خانواده های این مرز وبوم به منظور جلوگیری از تکرارتجربیات قبل دانست.

وی اصل ارزشمند "کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته " را مورد تاکید قرار داد و گفت: مراقبت از سلامتی خود و همنوعان تکلیفی است که خداوند متعال به عهده تک تک ما قرار داده است لذا مرکز امور زنان وخانواده حسب وظیفه دینی و اجتماعی خود اقدام به این کار کرده است.



