به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن ترابی در دیدار با کارکنان دادگستری بروجرد اظهار داشت: قوه قضاییه باید در سند چشم انداز سال 1404 قوه ای مستقل، عدالت گستر، کارآمد و تاثیر گذار باشد و به الگویی برای جهانیان تبدیل شود.

حجت الاسلام ترابی با اشاره به انتظارات جامعه اسلامی و مردم از قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه یکی از ارکان مهم کشور و نظام اسلامی است که رسالت سنگینی بر دوش دارد و وظایف خطیری به عهده آن گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه عدالت محوری این دستگاه در جهت پیشبرد وظایف خود از طرف مردم انتظاری درست و بجاست، افزود: قوه قضاییه مسئول تامین عدالت در جامعه است چرا که رعایت عدالت، مقابله با ظلم و رفع تبعیض ها از مهمترین انتظارات مردم از حکومتهاست.

حجت الاسلام ترابی در ادامه با اشاره به دیگر موارد انتظارات مردم از قوه قضائیه بیان کرد: دستگاهی که بخواهد با ظلم و فساد مبارزه کند باید پاک باشد چون دستگاه قضایی سالم سلامت دیگر دستگاههای نظام را به دنبال دارد.

حجت الاسلام ترابی با اشاره از اطاله دادرسی به پرونده ها در دادگستری بعنوان یکی از مشکلات موجود این دستگاه یاد کرد و بیان داشت: متاسفانه حجم انبوه پرونده ها باید در دستگاه قضایی مورد توجه قرار بگیرد و جریان امور با سهولت و روانی بیشتری صورت پذیرد چون انتظار مردم تسریع در رسیدگی و احقاق حق آنهاست.

وی افزود: این مشکل تا حدودی در شهرستان بروجرد حل شده است و روند رسیدگی به پرونده ها در دادگستری بروجرد با کاهش زمان اجرا می شود اما ما در این بخش هنوز مشکل داریم.

حجت الاسلام ترابی افزود: تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مراجعه کنندگان یکی دیگر از وظایف کارکنان دادگستری است که باید به رعایت این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشند.

امام جمعه شهرستان بروجرد بیان داشت: اجرای کامل و شجاعانه احکام اسلامی می تواند زمینه بسیاری از جرائم را از بین ببرد که ضرورت آن اصلاح و تقویت نظام نظارتی قوه قضاییه است.

حجت الاسلام ترابی ادامه داد: بالا بردن سطح علمی مراکز و آموزش حقوقی متناسب با نیازهای دستگاه قضایی ضروری است.