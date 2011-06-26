انتخابات سازمان نظام مهندسی البرز 12 تیر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ضیایی فر شامگاه یکشنبه در کارگروه مسکن مهر در استانداری البرز افزود: قرار بود نظام مهندسی البرز از استان تهران تفکیک شود که این امر طبق برنامه ریزی ها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: به دنبال تفکیک شدن نظام مهندسی باید انتخابات برگزار شود و دستگاه ذیربط در این زمینه همکاری می کند تا انتخابات به بهترین نحو برگزار شود.

این مسئول عنوان کرد: انتخابات نظام مهندسی البرز طبق تصمیم اتخاذشده، 12 تیرماه برگزار می شود و پس از آن اعضای مربوطه مشخص خواهند شد.

مسکن و شهرسازی برای احداث مدارس پروژه مسکن مهر همکاری می کند

وی یادآور شد: مسکن و شهرسازی البرز برای احداث مدارس در زمینه پروژه مسکن مهر همکاری می کند ضمن اینکه در این خصوص هزینه نیز خواهد شد.

ضیایی فر افزود: در خصوص مسکن مهر قرار بود طبق مصوبات، آورده تعاونی ها به انبوه سازان تزریق شود ضمن اینکه بخشی از انبوه سازان با پیگیری های خود توانستند دو میلیون تومان مربوطه را بگیرند.

وی اضافه کرد: لازم است شرایطی به وجودآید که اداره تعاون در خصوص تعاونی هایی که دو میلیون تومان را داده اند، دستور آغاز و پیگیری کار را صادر کند.

مدیرکل مسکن و شهرسازی البرز گفت: لازم است زمینه ای فراهم شود تا پروژه های مسکن مهر طبق برنامه ریزی های انجام شده احداث شود و تا حد امکان، مشکل و خللی در کار به وجود نیاید.

ضیایی فر افزود: سرعت کار برخی از انبوه سازان به دلیل مشکلات کاهش یافته که باید زمینه های رفع این مشکلات و افزایش سرعت کار فراهم شود.