اختیارات تعاون البرز در خصوص مسکن مهر عملی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جوانمردی شامگاه یکشنبه در کارگروه مسکن مهر در استانداری البرز افزود: اداره کل تعاون نیز مانند سایر دستگاه های ذیربط با امر مسکن مهر سر و کار دارد و باید زمینه ای فراهم شود تا این اداره کل بتواند در مواردی که نیاز است، طبق اختیارات و قانون دخالت کند و وارد عمل شود.

وی ادامه داد: تعاونی هایی در خصوص مسکن مهر در استان البرز تشکیل شده که بخشی از امور آنها مربوط به اداره کل تعاون استان می شود و تلاشها در این راستا برای پیگیری این امور ادامه دارد.

جوانمردی بیان کرد: در خصوص مسکن مهر باید اقدامات مورد نیاز انجام شود یا اگر لازم است باید تعاونی ها منحل شوند و تا کلیه مسائل مربوطه به مسکن مرتبط شود.

وی یادآور شد: در خصوص مسکن مهر از تعاونی ها هزینه های انشعابها گرفته شده ضمن اینکه این انشعابها شامل مواردی از قبیل گاز، برق، آب و فاضلاب می شود.

زحمات تعاون البرز نیز در خصوص مسکن مهر دیده شود

این مسئول اضافه کرد: اداره کل تعاون در خصوص مسکن مهر به موازات سایر دستگاه های ذیربط تلاش کرده و باید زحمات این اداره کل نیز دیده شود.

وی گفت: طبق قانون، شرکتهای تعاونی موظف به پاسخگویی به اعضای خود هستند و باید در قبال اعضا به وظایف و مسئولیتهای خود عمل کنند.

جوانمردی یادآور شد: اداره کل تعاون البرز در زمینه پروژه مسکن مهر در این استان طبق وظایف خود تلاش می کند و در این زمینه با تعاونی ها تعامل وجود دارد.